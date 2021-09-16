Космические туристы: миллиардер, ассистентка врача, экс-пилот ВВС и профессор колледжа впервые отправятся на околоземную орбиту

Это исторический день — они поднимутся на наибольшую высоту, на которую выходили люди, с тех пор запустили орбитальный телескоп Хаббл.

Космические туристы — компания Илона Маска SpaceX сегодня отправит на орбиту свой первый гражданский экипаж. В составе миссии, получившей название "Вдохновение" четверо участников, и среди них ни одного профессионального астронавта. В космосе они проведут ближайшие трое суток. Как готовятся к полету и чего ждут от космического путешествия, — говорилось в сюжете ТСН.19: 30.

Миллиардер, ассистентка врача, бывший пилот BBC и профессор колледжа — уже через несколько часов они отправятся в путешествие на вокруг земной орбиты. Они первая гражданская миссия SpaceX.

Это исторический день — они поднимутся на наибольшую высоту, на которую выходили люди, с тех пор запустили орбитальный телескоп Хаббл. В полете они поднимутся даже выше Международной космической станции. Командир экипажа 38-летний миллиардер Джаред Айзекмана. Это он оплатил все расходы, связанные с полетом, говорит, испытывает волнение, но это приятное чувство.

Перед стартом Айзекмана пообещал передать 100 млн долларов госпиталю Святого Иуды в Мемфисе, где лечат детей с онкологическими заболеваниями. Одна из участниц миссии 29-летняя Хейли Арсено была пациенткой этого госпиталя. Сейчас она ассистентка врача и станет молодой американкой, которая полетит в космос

Экипаж прошел обучение по программе NASA. Пилотом миссии будет 51-летняя профессор колледжа из Аризоны. Она рассказала, что возьмет с собой в космос несколько стихов и рисунков, которые ей перед началом миссии передали ее студенты

Четвертый участник миссии — 42-летний ветеран военно-воздушных сил США перед полетом в шутку предупреждает членов экипажа, планирует в космосе музыкальные эксперименты с гавайской гитарой.

Старт миссии запланирован на 3 ночи по киевскому времени. Во время полета корабль поднимется на высоту 575 километров, путешествие продлится 3 суток и за это время они 48 раз облетел Землю.

Читайте также:

Компания Илона Маска SpaceX сделала еще один шаг для колонизации Марса: прогресс поражает

сделала еще один шаг для колонизации Марса: прогресс поражает Грузовой корабль Dragon SpaceX успешно состыковался с МКС

Новости мира: компания Илона Маска "Спейс Икс" отправит на орбиту свой первый гражданский экипаж

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку