Космический эксперимент, который когда-нибудь спасет Землю: NASA запустило миссию против астероида

Согласно компьютерным расчетам, в ближайшие столетия столкновение с астероидом нашей планете не угрожает.

NASA и SpaceX запустили специальный космический корабль, который должен столкнуться с небесным телом и теоретически изменить его траекторию движения.

Об этом 24 ноября говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Корабль вылетел накануне с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Он должен преодолеть более 10 миллионов километров и ориентировочно в конце сентября следующего года на скорости 24 тысячи километров в час врезаться в астероид "Диморфос". Именно этот астероид никоим образом не угрожает Земле, а был выбран целью NASA, потому что он хорошо виден с наземных телескопов и за столкновением будет удобно наблюдать. Оно должно не разрушить астероид, но изменить его орбиту. Стоимость миссии более 330 миллионов долларов. Согласно компьютерным расчетам, в ближайшие столетия столкновение с астероидом нашей планете не угрожает, впрочем, астрономы говорят, минимальные шансы на это всегда остаются.

Новости мира: NASA и SpaceX запустили космический корабль, чтобы тот столкнулся с астероидом

"Что мы увидим, изменив и замерив изменения орбиты – мы получим самое главное – мощность импульса, переданного астероиду. В условиях реальной угрозы, это будет самый главный вопрос, какой силы должен быть толчок, чтобы отвести небесное тело, учитывая его размер и скорость", — отметил представитель NASA Томас Цурбухен.

Напомним:

По данным NASA, в начале декабря к Земле приблизится большой астероид длиной около 330 метров, а это больше высоты Эйфелевой башни в Париже – 300 метров.

Читайте также: