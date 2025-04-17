Космическое оружие в Украине: какие возможности у лазерного комплекса "Тризуб" и что будет уничтожать

Лазерное оружие — это не фантастика, связанная с космосом, а реальная украинская разработка.

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Украина имеет собственное лазерное оружие. И находится на пути к его усовершенствованию. На первый взгляд, это звучит, как какая-то фантастика связана с космосом, но, как констатируют в командовании Сил беспилотных систем, Украина стала одним из немногих государств, имеющих лазерное оружие, которое уже продемонстрировали во время испытаний.

Заявлено, что украинский лазерный комплекс «Тризуб» может уничтожать ударные дроны, авиабомбы, крылатые и баллистические ракеты на расстоянии до 3 км, а вертолеты, самолеты и разведывательные дроны — на расстоянии до 5 км.

Лазер можно использовать для ослепления дронов, крылатых ракет, вертолетов и самолетов на дистанции до 10 километров.

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Кстати, именно на этом военные эксперты и делают акцент, мол, разработка сможет оказаться полезной в работе по выведению из строя вражеских средств воздушного нападения.

От разговоров до первого образца

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, разработка лазерного комплекса имеет перспективы.

«Тризуб» продемонстрировали во время испытаний на полигоне. Но не показали момент уничтожения цели. Возможно, его еще нет, как такового, или показывать все стопроцентно не целесообразно по соображениям безопасности. Но сам факт наличия лазерного комплекса о многом говорит. Еще год назад, когда было заявлено о намерениях по такой разработке, многие отечественные и зарубежные эксперты, очень скептически к этому отнеслись. А сейчас нам демонстрируют прототип того, во что мало кто верил. Так что я вижу в этом определенный прогресс», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Была своя лазерная база

По его словам, лазерное оружие — это не какая-то фантастика, связанная с космосом или пришельцами, еще 15-20 лет назад в Украине существовала определенная база для подобных разработок.

«Тогда она была на уровне, возможно, еще достаточно слабых лазеров, размещавшихся на бронетранспортерах. Но некоторые разработки были. Нужно было совершенствовать их, вкладывать в это средства, которые государство не предоставляло. А поскольку лазерными разработками занимались бывшие госпредприятия, то все это было, мягко говоря, не слишком перспективным. Специалистов, занимавшихся этим, постепенно переманивали ведущие компании, а то, что было уже реально сделано в количестве нескольких экземпляров, покупалось или передавалось за что-то в Китай, США, Францию», — рассказывает Игорь Романенко.

Эксперт отмечает, что именно тогда стоило наращивать наработки по этой теме. Тем не менее, это делается сейчас в тяжелых условиях войны, и запрос на это очень высок.

Ослепление целей лазером

По техническим характеристикам украинский лазер может уничтожать воздушные цели на дистанции 2-3-5 и 10 километров, в зависимости от степени поражения и технических характеристик средств воздушного нападения.

«Лазер может ослеплять вражеские цели на дистанции до 10 километров, то есть выводить средство воздушного нападения из состояния назначения. Ведь не всегда нужно достигать именно уничтожения цели, важно нарушать техническое состояние средства воздушного нападения, чтобы оно не могло выполнить свою задачу. Я думаю, что эффективность лазерного комплекса зависит от степени защиты воздушной цели. Ибо одно дело уничтожить или повредить управляемую авиационную бомбу, и совсем другое влиять на разные типы беспилотных аппаратов — ударные, разведывательные БПЛА, и совсем другое на самолет или вертолет. Поэтому разработчикам нужно наращивать усилия, а именно делать лазер более мощным», — отмечает Игорь Романенко.

Что нужно добавить или усилить

Военный эксперт добавляет, что заявленный образец лазерного оружия может отслеживать цели, которые не имеют высокой скорости. Чтобы уничтожить средство воздушного нападения, нужно луч лазера удержать несколько секунд на цели, чтобы он ее повредил. Это будет трудно сделать вручную, если объект двигается с большой скоростью. К примеру, баллистическая ракета, корпус которой из металла или углепластика.

«Оператор лазерного комплекса делает это вручную, управляя джойстиком. Он должен не просто выявить цель, но и сопровождать ее, чтобы прожечь лазером. А скоростная цель может маневрировать, например, самолет, вертолет, управляемая авиационная бомба, баллистическая ракета. Вряд ли оператор лазерного комплекса сможет сделать все это вручную. То есть здесь еще нужна дополнительная система обнаружения с переходом на автоматическое сопровождение цели, чтобы лазер мог успешно воздействовать на нее», — говорит Игорь Романенко.

Военный эксперт отмечает, что, вероятно, разработчики будут дорабатывать именно эти моменты.

Оружие широкого спектра действия

Другие эксперты отмечают, что лазерный комплекс может работать только по вражеским квадрокоптерам-разведчикам. Для этого нужно попасть тепловым лучом в объектив БПЛА и повредить его светочувствительную матрицу, превращающую оптический сигнал в цифровой набор. Но здесь стоит учесть, что вражеские дроны работают на высоте 2-3 километров, постоянно маневрируют, а луч лазера должен попасть в цель, которая не больше монеты в десять гривен.

Игорь Романенко говорит, что не стоит все сводить только к дронам, ведь разработчики указывают на более широкий спектр использования лазерного комплекса.

«Думаю, что лазерный комплекс будет иметь более широкий спектр действия. Это было анонсировано разработчиками и я считаю, что спектр действия лазерного комплекса «Тризуб» будет больше. Он сможет уничтожать не только БПЛА. Важно, чтобы этот проект продвинулся в своем развитии и мы как можно скорее увидели его в работе», — заключает Игорь Романенко.