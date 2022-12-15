Косово идет в ЕС: почему Украина до сих пор занимает почти пророссийскую позицию

Украина до сих пор считает Косово частью Сербии и многие эксперты называют эту позицию откровенно пророссийской.

Косово – государство, до сих пор не признанное Украиной, воспользовалось нашим примером. Во время обострения отношений с Сербией, до сих пор отказывающей ему в праве на независимость, Приштина направляет в Брюссель подписанную заявку на вступление в ЕС.

Чем вызвана наша позиция, что подтолкнуло Косово и какие у него перспективы, говорится в ТСН.

Президент, спикер парламента и премьер Косово единодушны: страна хочет в Евросоюз.

Правда, целых 5 государств Евросоюза до сих пор не признают существование этой страны. Это Кипр, Греция, Румыния, Словакия и Испания. Украина с 1998 года тоже занимает крайне нейтральную позицию, формально до сих пор считая Косово частью Сербии. Эту позицию многие эксперты называют, как бы это парадоксально ни звучало в наше время, откровенно пророссийской.

Кто знает, как долго Косово еще шло бы к этой заявке, но ее заметно ускорила российская война в Украине и последний кризис на северной границе с Сербией. На этих территориях проживают этнические сербы, которые отказываются считать себя жителями другой страны, "не Сербии".

Следовательно, любая попытка Косово утвердить действие законов, принятых для всей страны, наталкивается на привычный способ протестовать: грузовики перекрывают пути. С полицией случаются столкновения. Даже по миротворцам, чей контингент здесь стоит уже больше двадцати лет, иногда стреляют. Власти Косово и Сербии на днях обратились к НАТО и попросили прямо противоположных вещей.

"Мы в очередной раз просим миротворческую миссию в Косово гарантировать свободу передвижения. Блокировку дорог грузовиками совершают преступные группировки, стреляющие в нашу полицию", – сказал премьер Косово Альбин Курти.

"Мы согласовали запрос к командующему миротворческой миссией НАТО разрешить введение армии и полиции Республики Сербской на территории Косово и Метохии", — заявил президент Сербии Александр Вучич.

Последнее обострение вспыхнуло вокруг автономеров. Косово требует от всех граждан Косово перейти на местные. Этнические сербы из приграничных районов настаивают, что имеют право на сербские. Конфликт пришел к тому, что все сербские политики покинули местные органы власти. А перевыборы – сорвали. Спецпредставители Соединенных Штатов и Евросоюза в последние дни ведут напряженные диалоги и в Приштине, и в Белграде.

"Мы можем позволить себе просто ждать, пока произойдет что-нибудь плохое", – сказал спецпредставитель ЕС на Западных Балканах Мирослав Лайчак.

Независимость Косово провозгласила после развала Югославии, но не сразу. В 1998 году НАТОвские силы вмешались в войну после сербских этнических чисток. Бомбардировки Югославии продолжались 78 дней, после этого Слободану Милошевичу пришлось согласиться вывести из Косово войска. В тот же день Совбез ООН принял резолюцию о введении на территорию Косово военного миротворческого контингента. Независимость Косово провозгласило ровно через 10 лет. Еще через два года, в 2010-м, ее признал международный суд ООН. На сегодняшний день отдельным государством Косово официально считают более 100 стран.

Какие факторы не влияли бы раньше на украинскую политику, а это в частности нежелание подтолкнуть Сербию дальше в объятия России и лишний раз раздражать все еще нейтральный Китай, именно сейчас может быть уникальная возможность сделать это максимально дипломатично.

Уже завтра заявка на вступление в Евросоюз официально ляжет на стол в Брюсселе. Следовательно, Украине, которая уже не первый год требует от мира принципиальной позиции относительно российской агрессии, придется определяться: мы боремся за европейские ценности только в пределах своего государства или готовы поддерживать их и в отношении других стран, которые точно не будут на другой стороне баррикад от нас.

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