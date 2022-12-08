"Косточка", "Палитра" и "Карандаш": девушки, которых развращал учитель рисования в Виннице, рассказали о наказаниях-извращениях

На этой неделе Винницу всколыхнула ужасная история. 55-летний учитель рисования под прикрытием художественного кружка более 10 лет развращал малолетних детей у себя дома. Его задержали.

Выяснилось, что пострадавших может быть десятки. В Сети девушки рассказывают истории, которые они пережили много лет назад: учитель душил, целовал, касался тела, придумывал наказания-извращения и признавался в любви.

Как мужчине удавалось годами развращать детей и держать это в тайне, как он заманивал их на занятия и почему суд запретил ему работать в художественной школе – читайте в материале ТСН.ua.

"Художника" зовут Александр Шарамук-Балаганов

Или как он представлялся ученикам – Шура. На своих страницах в социальных сетях он рассказывает, что окончил художественную школу и учился в училище по специальности столяр.

Фото из открытых источников

В строке "о себе" 55-летний мужчина пишет: "Перезвони 068****037. Стань другом не ВКонтакте, а наяву. Тогда о себе расскажу. А не хочешь звонить и общаться, не заглядывай на мою страницу и не морочь одно место. Быть другом можно только в реальной жизни".

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Уволили из художественной школы, потому что издевался над девочкой

С 2005 года "художник" работал в Винницкой детской художественной школе завхозом. Однако оттуда его уволили после решения суда, ведь издевался над девочкой, рассказала мама бывшей ученицы.

Фото из открытых источников

"Он занимается этим не 10 лет, а гораздо больше. Лет 10 назад ему суд запретил работать в художественной школе. Поэтому он занимался дома. Я тогда была свидетелем со стороны девочки, над которой он издевался. Через полгода мне сказали, что Шурик не в тюрьме", — рассказала Диана.

Скриншот из Instagram

Пострадавшая тогда, уже совершеннолетняя Алина говорит, что учитель едва ее не убил. Был суд и расследование. Мужчину посадили, но уже через полгода выпустили из тюрьмы, вспоминает девушка.

Скриншот из Instagram

Предлагал бесплатные занятия и замыливал глаза

После увольнения из художественной школы мужчина объявил об открытии "частной благотворительной школы-студии "СтРиЖи" у себя дома. Занятия предлагал для всех желающих от четырех лет.

Фото: Национальная полиция Винницкой области

На своей странице в Сети учитель пишет, что первый месяц обучения у него бесплатный, но при одном условии.

"Первые 8 занятий бесплатны только для тех, кто согласится в дальнейшем заниматься в студии. Если не будет желания, решите не продолжать занятия, то оплата за каждое занятие — 20 грн, как за урок-мастер класс. Приглашаем всех попробовать, есть ли какие-то навыки, талант, способности", — говорится в сообщении "художника" за 2016 год.

Скриншот из соцсети

Девушки, которые в разные годы учились у мужчины, рассказывают, что он распространял объявления о своем кружке и раздавал визитки на улицах. Некоторые родители даже рекомендовали его другим, потому что хорошо замыливал глаза, вспоминает еще одна пострадавшая. Большинство подкупала цена.

"В художественном салоне в центре Винницы маме дали визитку этого мужчины. Мы вместе пришли на знакомство. Общались несколько часов. Мужчина показывал свои картины, делился жизненными историями, даже тем, что он разведен и живет с матерью. Главной, как бы я сейчас сказала, "приманкой", были 10 бесплатных занятий. Тогда для моей семьи это было достаточно выгодно – понравилось бы, ходила бы дальше. А если нет, мы ничего не потеряли", – рассказала ТСН.ua пострадавшая Анастасия.

Девушки говорят, что "художник" давал деньги на сладости, чтобы подкупить детей. А также передавал подарки родителям.

"Когда собралась уходить, Шура протянул картину для моего отца в честь его дня рождения. У него был отдельный блокнот с записями дней рождений детей, их родителей и номерами телефонов", — вспоминает Анастасия.

Детям было стыдно и страшно

Пострадавшие говорят, что рассказывать родителям о происходящем на занятиях было стыдно. Кому-то – страшно, потому что мужчина угрожал.

"Он смотрел и оценивал, насколько детям страшно рассказать родителям. Насколько у родителей с детьми недоверчивые отношения. И когда понимал, что идет к тому, что расскажут, начинал угрозы. "Я скажу, что ты на уроках не слушаешься" и что-то типа такого: “Кому поверят, тебе или мне?” – рассказала пострадавшая Татьяна.

Скриншот из Instagram

У мужчины были "наказания" за плохое поведение, которые были похожи на игры. "Художник" называл их "косточка", "палитра" и "карандаш".

"Когда ты плохо себя ведешь или капризничаешь, ты получаешь такие наказания. Выглядело это так. Карандаш — пересчитывал ребра пальчиками девочек. С самого верха в самый низ. Косточка — переворачивал и держал за ноги, волосами будто косточкой мотылял по полу, и неважно, ты в штанишках, или ты в юбочке. Мы смеялись, это выглядело как игра. А рассказывать родителям о наказаниях — это как рассказать о плохом поведении на уроках", — рассказала Диана.

Скриншот из Instagram

Душил и признавался ученицам в любви

Несколько девушек говорят, что уже в старшем возрасте получали от мужчины большие сообщения в социальных сетях. В них учитель признавался в любви.

"Этот человек душил меня в детстве, когда мы остались вдвоем. Подошел сзади и схватил за шею, поднял меня, держа голову, около минуты, со всей силы. Я посинела и думала, что на этом конец. Теряла сознание... Но в один момент повезло, когда вернулась моя подруга. Я помню его лицо, знаю его страницу. Я в шоке, как так много времени спустя только сейчас его задержали. Многих моих знакомых он заманил к себе на занятия. И думаю, там точно не обошлось без сексуального насилия”, – рассказала Эвелина.

Скриншот из Instagram

"Имею около десяти знакомых, которые в разный период к нему ходили, и которые в разной степени от него пострадали. Мне банально повезло бывать на его уроках с друзьями парнями. Кстати, к ребятам он тоже приставал", — рассказала еще одна девочка из Винницы.

Скриншот из Instagram

Как разоблачили и задержали мужчину

"Художник" был задержан после обращения в полицию родителей пострадавшего ребенка. Однако, несмотря на множество историй об издевательствах мужчины в Сети, у полиции пока есть показания только двух пострадавших.

Учитывая время, в течение которого задержанный совершал преступления, а это более 10 лет, некоторые пострадавшие уже совершеннолетние.

Фото из открытых источников

Граждан, ставших жертвами мужчины, но ранее не обращавшихся в полицию за помощью, в полиции призывают сделать это сейчас. Также просят родителей, дети которых посещали "художественный кружок", пообщаться с ними.

Скриншот из Instagram

Скриншот из Instagram

Скриншот из Instagram

Если вы или ваш ребенок пострадали от "художника" — обратитесь в полицию

Если вам известна любая информация или вы стали пострадавшим от действий этого мужчины, позвоните по телефону следователя +380 96 439 8445 (Мартынюк Екатерина).

Каждый из вас может помочь в расследовании дела и фиксировании преступления. Конфиденциальность гарантирована.

Скриншот из Instagram

Скриншот из Instagram

Скриншот из Instagram

Скриншот из Instagram

Скриншот из Instagram

ТСН.ua обратился в Главное управление Национальной полиции в Винницкой области, чтобы узнать о ходе этого дела. Мы будем держать читателей в курсе новых подробностей.

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