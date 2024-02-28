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Кот Изюм: история пушистика с Харьковщины, которого приютили спасатели в Киеве (фото, видео)

Кот Изюм: история пушистика с Харьковщины, которого приютили спасатели в Киеве (фото, видео)

Кот Изюм

Животное живет вместе со спасателями в Киеве.

В Киеве кот Изюм вместе со спасателями ходит на работу. Пожарные спасли его из-под завалов, подкармливали, и когда Изюм к ним привык — забрали с собой в столицу.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Гущик.

Киевские спасатели подобрали кота полтора года назад на Харьковщине. Там он ходил по разрушенному городу.

"Мы работали и он к нам подходил, часто подходил, мы его подкармливали, он в то время был такой маленький, худенький", — вспоминают спасатели.

Кот Изюм / ©
Кот Изюм

Кот не отходил от пожарных даже тогда, когда они разбирали завалы. Со временем спасатели забрали хвостатого в Киев.

Вот так Изюм стал работником ГСЧС. Здесь он встречает каждого прибывающего на работу, выпрашивает вкусности, на зуб тестирует офисные провода или лапами, вместо печатей, заверяет документы ГСЧС.

Кот Изюм / ©
Кот Изюм

"Он себе здесь гуляет. Хозяин по трем этажам, по кабинетам, все его любят, гладят", — говорят в ГСЧС.

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Напомним, история спасения кота, пострадавшего во время ракетных обстрелов Киева.

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