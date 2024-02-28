Кот Изюм: история пушистика с Харьковщины, которого приютили спасатели в Киеве (фото, видео)

В Киеве кот Изюм вместе со спасателями ходит на работу. Пожарные спасли его из-под завалов, подкармливали, и когда Изюм к ним привык — забрали с собой в столицу.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Гущик.

Киевские спасатели подобрали кота полтора года назад на Харьковщине. Там он ходил по разрушенному городу.

"Мы работали и он к нам подходил, часто подходил, мы его подкармливали, он в то время был такой маленький, худенький", — вспоминают спасатели.

Кот Изюм

Кот не отходил от пожарных даже тогда, когда они разбирали завалы. Со временем спасатели забрали хвостатого в Киев.

Вот так Изюм стал работником ГСЧС. Здесь он встречает каждого прибывающего на работу, выпрашивает вкусности, на зуб тестирует офисные провода или лапами, вместо печатей, заверяет документы ГСЧС.

Кот Изюм

"Он себе здесь гуляет. Хозяин по трем этажам, по кабинетам, все его любят, гладят", — говорят в ГСЧС.

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Напомним, история спасения кота, пострадавшего во время ракетных обстрелов Киева.

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