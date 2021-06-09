Кот-певец: животное из Южной Африки стало звездой Instagram

Видео с котом стало вирусным.
Музыкант Дэвид Скотт из Южной Африки записал трек под аккомпанемент своих коллег из разных стран мира — Украины, Бразилии, Чехии, России и Соединенных Штатов.
Об этом шла речь в сюжете ТСН.19: 30.
А солистом стал его кот по имени Киффнесс. Видео музыкант выложил в сеть — и оно сразу стало вирусным.
Каждый из музыкантов в ролике добавляет свою инструментальную партию, а кот подпевает им в такт. Свое творение музыканты назвали международным симфоническим миксом.
Читайте также:
- В США кот, спасаясь от пожара, выпрыгнул с пятого этажа и приземлился на лапы
- Игру испортил: кот ворвался на футбольное поле в Турции и стал звездой матча (видео)
- В Лондоне кошка задержала отправление скоростного поезда на 2:00