Кот-певец: животное из Южной Африки стало звездой Instagram

Видео с котом стало вирусным.

Музыкант Дэвид Скотт из Южной Африки записал трек под аккомпанемент своих коллег из разных стран мира — Украины, Бразилии, Чехии, России и Соединенных Штатов.

Об этом шла речь в сюжете ТСН.19: 30.

А солистом стал его кот по имени Киффнесс. Видео музыкант выложил в сеть — и оно сразу стало вирусным.

Каждый из музыкантов в ролике добавляет свою инструментальную партию, а кот подпевает им в такт. Свое творение музыканты назвали международным симфоническим миксом.

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