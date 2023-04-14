"Кот так же умер": пострадавших от груминга в Киевской области может быть больше (фото)

Многие в Сети пишут, что их животные тоже пострадали от работников этой ветклиники.

В Белой Церкви Киевской области девушка обвиняет ветеринарную клинику в убийстве щенка. 21-летняя Анастасия утверждает, что отдала работникам трехмесячного шпица на груминг, однако после процедуры собаку отдали мертвой.

Выяснилось, что инцидент произошел в ветеринарной клинике "Кот Матроскин". ТСН.ua подтвердили это работники заведения, однако от комментариев отказались.

"Пока нет никаких официальных результатов исследований, мы ничего не комментируем", — пояснили в ветклинике.

Администратор клиники Татьяна Белоусова прокомментировала инцидент на своей странице в Facebook. По ее словам, щенка привели на выческу. Во время манипуляции состояние животного внезапно ухудшилось, у животного произошла остановка дыхания, утверждает она.

Щенок умер во время груминга в ветклинике "Кот Матроскин" / Фото: Полиция Киевской области

"После чего персонал сразу приступил к реанимационным мероприятиям, с проведением сердечно-легочной реанимации, но восстановить жизнеспособность не удалось. Во время проведения процедуры груминга мы не используем никаких препаратов с целью медикаментозного успокоения животных. А если есть необходимость, то об этом все с владельцем предварительно обсуждает врач, который и будет вести анестезиологическое сопровождение пациента, но только при согласии владельца на данную процедуру", — написала администратор "Кот Матроскин".

Она пояснила, что груминг — это косметическая процедура, не требующая медикаментозного сопровождения, анализы и общий осмотр животного не проводится.

"Приносим владельцам свои искренние соболезнования. И по возможности будем содействовать всему, чтобы установить причину гибели собачки", — добавила Татьяна Белоусова.

Щенок умер во время груминга в ветклинике "Кот Матроскин" / Фото: Полиция Киевской области

Применяли ли к собаке силу и кололи ли успокаивающие, будут выяснять правоохранители. Следователи Белоцерковского управления полиции начали расследование уголовного производства по факту жестокого обращения с животными.

"Полицейские выяснили, что владелица отдала щенка работникам салона на процедуру груминга. Через пол часа работники вернули заявительнице собачку мертвой и объяснить причин не смогли", — говорится в сообщении полиции Киевской области.

В комментариях под публикациями о смерти животного в Сети пишут, что это не первый подобный случай в ветклинике "Кот Матроскин". Пострадавших четырехлапых от действий их работников, по словам местных жителей, много.

"Пару лет назад завела нашего йорка туда на стрижку. Договаривалась по телефону. Так мне никто и не перезвонил, чтобы забрать собаку. Пришла за собакой через 2,5 часа, никого не было в том отделе, была одна продавец. Смотрю, моя собака сидит в клетке и трясется. Хочу забрать собаку, говорят ждите сейчас придут, откроют. Спросила, почему меня не набрали? Сказали, что номера не было. Собаку забрала испуганную. Больше туда не поведу своего любимца", — рассказала ТСН.ua Анастасия Хадченко.

"У знакомых кот так же умер! Отдали уже не живого после стрижки, в той же клинике", — написала пользовательница Оксана.

Те, кто хорошо отзывается о клинике в комментариях есть, но их гораздо меньше.

"Ужас, а мы в этой клинике лечили наших животных, больше года назад сервис был на высоте. И да, пока были процедуры, мы были рядом с нашими пушистиками", — написал пользователь Davis Korr.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Читайте также: