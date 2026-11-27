Глава ОСМД рассказала, как удалось получить миллионы гривен софинансирования на котельную от города

Реклама

В Печерском районе Киева ОСМД запланировало установить газовую блочно-модульную котельную мощностью 4 МВт для многоквартирного дома. Пользователей соцсетей удивила стоимость работ, оцениваемая в 54 миллиона гривен. Проект реализуется на условиях софинансирования: 48,6 млн грн выделят из городского бюджета, еще 5,4 млн грн составит вклад совладельцев дома. Соответствующая закупка уже объявлена в системе Prozorro.

В Сети вспыхнули дискуссии. Одни убеждены, что котельная за такие деньги это слишком, и предполагают, что в доме живет кто-то «почтенный». Другие же, напротив, поддерживают попытки людей обезопасить себя при постоянных отключениях света и тепла из-за российских ракетных ударов.

Реклама

ТСН.ua разбирался в ситуации: почему стоимость проекта настолько высока и могут ли другие дома Киева пойти по пути этого ОСМД.

Реклама

Что это за котельная и когда она заработает

Следует отметить, что проект очень сложен по исполнению. Котельная, которую планируется построить, будет иметь четыре водогрейных котла BOSCH UNIMAT UT-L 4 мощностью 1 МВт каждый (или их аналоги). Оборудование будет работать на природном газе и обеспечивать нагрев воды до 95 градусов. Сама котельная — это готовый комплекс с металлическим каркасом, утепленный негорючими материалами. Согласно тендерной документации объект должен заработать в апреле 2027 года.

Объявление о закупке котельной

Могут ли другие дома получить деньги от города?

В КГГА уверяют, что наличие «почтенных жителей» здесь совсем ни при чем. В этом случае все зависело от настойчивости людей и председателя правления ОСМД. Совладельцы дома на Печерске подали заявку на участие в городской программе, разработали соответствующий проект, согласились выполнить все технические условия, провели собрание и собрали более 5,4 млн. грн.

«Капремонты — это городской механизм софинансирования капитального ремонта, реконструкции, реставрации, технического перевооружения и внедрения энергоэффективных мер для домов, эксплуатирующихся более 10 лет. Программа действует для всех без исключения форм управления жилыми домами: ОСМД, ЖСК, частных управляющих, коммунальных и тому подобное», — объясняют в КГГА.

Там добавляют, что в этом году программу обновили: 26 марта Киевсовет внес изменения в Положение о софинансировании, дополнив список работ.

Реклама

«Теперь дома могут получить помощь от города на установку блочно-модульных котельных. Также софинансирование распространяется на связанные с ними сети и оборудование электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, узлы учета и другое оборудование, необходимое для обеспечения тепловой энергией. Пропорция софинансирования: 90% средств предоставляет городской бюджет, а 10% собирают жильцы. Такая возможность для всех желающих», — отмечают в горадминистрации.

ОСМД в Печерском районе по сути стало «пионером», готовым инвестировать в резервные источники тепла, ведь на централизованное теплоснабжение в условиях войны рассчитывать трудно. Совладельцы самостоятельно определили мощность котельной и заказали проект.

«Это своего рода прецедент, потому что он выводит уровень самоорганизации жителей на более сложный уровень. И кто мешает людям кооперироваться, чтобы увеличивать зону обслуживания таких объектов? 48 миллионов гривен — это объективная цена блочно-модульной котельной. Если жители других домов захотят стать участниками программы, они могут это сделать, но должны выполнить все поставленные условия, тогда отказать им никто не сможет. Вопрос только в наличии бюджетных средств», — заключают в КГГА.

«Площадь как у 20 „сталинок“: почему проект стоит 54 миллиона

ТСН.ua пообщался с Юлией Бескоровайной, председателем правления ОСМД, которое должно получить котельную. Она сразу просит не указывать адрес дома из соображений безопасности. А путь от сбора документов до объявления тендера со всеми препятствиями чиновников характеризует кратко: «Можно поседеть».

Реклама

«Мне очень странно, что вокруг нашего проекта разгорелась такая дискуссия, хотя котельная не входит в городской план устойчивости. Впрочем, именно такие проекты, по моему мнению, действительно должны формировать этот план, а не только разговоры о нем. Особенно удивляет тиражирование адреса — я думаю, этого не стоит делать, потому что враг все отслеживает. Что касается проекта, то он точно не имеет никакого отношения к какому-нибудь чиновнику, якобы живущему в нашем доме. Это откровенная чушь. У нас огромный дом — 60 тысяч квадратных метров. Это примерно как площадь 20 „сталинок“. Как раз тот случай, когда размер имеет значение. Прошлой зимой жители в изобилии находились пешком на 27-й этаж и насидились в холоде, без света и воды. В том числе и я, потому что тоже живу в этом доме. Наша высотка не газифицирована, ставить котельную на крыше мы не можем. Потому и взялись выполнить все условия города, чтобы попасть в программу софинансирования», — объясняет ТСН.ua Юлия Безкоровайная.

К этому она добавляет, что в 2026 году ОСМД дважды провело общее собрание совладельцев: «Это для тех, кто рассказывает сказки, что война и это невозможно. Если есть желание, а совладельцы дружны и организованы — все вполне реально».

Юлия Бескоровайная, председатель правления ОСМД

Бюрократический квест и более 300 писем

Юлия Бескоровайна также возглавляет ассоциацию ОСМД Печерского района. Она рассказывает, что на программу софинансирования подавались и другие ОСМД района, но не прошли отбор из-за строгих требований.

«Главная причина нашего успеха — отведенный в постоянное пользование земельный участок. Многие не могут реализовать подобный проект, потому что нет оформленной земли, а у нас она отведена еще с 2019 года. Что касается другого, то на пути к оглашению тендера было очень много бюрократических преград. Извиняюсь, но от этого всего я уже почти поседела. У нас еще летом был готов весь пакет документов, и депутаты Киевсовета должны были голосовать за наш вопрос 1 июля, а проголосовали в октябре. Если бы все работало исправно, как часы, мы бы уже имели эту котельную, а не ждали ее в апреле следующего года. Сейчас продолжаем проходить бюрократические процедуры, где все зависит от неправильно поставленной запятой или отсутствия какой-то бумажки. Если бы я заранее знала, как все будет, возможно, не пошла бы на это повторно, но раз уже взялась по решению совладельцев, должна довести дело до логического конца», — говорит председатель правления ОСМД.

Юлия Бескоровайна добавляет, что пока не может точно сказать, когда именно появится котельная, ведь тендер только объявлен и неизвестно, кто примет в нем участие.

«Я этот путь прохожу в первый раз. По образованию я адвокат и сертифицированная управительница многоквартирных домов (не аматор), но нет специалиста, который разбирается в абсолютно всех отраслях законодательства. Приходится самой учиться на практике, как школьнику за партой, чтобы процесс двигался дальше. А со всеми этими российскими атаками я уже забыла, когда нормально спала. Тем, кто переживает за бюджетные миллионы, я бы рекомендовала не волноваться. Чтобы проект сдвинулся с места, я написала более 300 писем в разные инстанции: правительство, Верховную Раду, Киевсовет, все профильные городские департаменты. Никто мне красную дорожку не стелил — наоборот, я сидела на ступеньках под КГГА и пробивалась к чиновникам. А внести проект в Инвестиционный совет — это еще тот был квест», — рассказывает председатель правления ОСМД.

Она фактически пробила бюрократическую стену благодаря адвокатским навыкам, однако соглашается: обычному главе ОСМД это будет по силам только при условии, что он будет заниматься вопросом котельной с утра до вечера или наймет для этого подкованного юриста, у которого не опустятся руки.

«С марта этого года, когда внесли изменения в Положение и открылась возможность получить софинансирование, я фактически только этим живу. Отслеживаю каждое изменение, выполняю все требования. И „футболили“ меня неоднократно сами инициаторы этих изменений. Ответы более чем на 300 писем я получила, может, на 20%. Поэтому могу сказать, что я фактически отвоевала этот проект. Посторонние люди могут говорить, что это дорого, но совладельцы дома собрали почти 6 миллионов гривен, сами сделали топографические изыски, чтобы подготовить правильный пакет документов и не допустить такую историю, как на Теремках, когда вырубали деревья под теплотрассу. Мы делали все свовременно и на диалоги с чиновниками приходили уже подкованными. Все продолжалось восемь месяцев, пока в октябре Киевсовет наконец-то проголосовал за это решение», — отмечает председатель ОСМД.

Почему выбрали немецкие котлы Bosch, а не более дешевые аналоги

Юлия Бескоровайна также объяснила выбор оборудования. По ее словам, можно было выбрать более дешевые котлы китайского производства, однако неизвестно, какой будет геополитическая ситуация в мире и будет ли китайская продукция доступна в будущем.

«Поэтому выбор сделали в пользу европейского производителя, чтобы иметь возможность при необходимости проводить ремонты и не иметь хлопот с запчастями. У нас уже есть горький опыт с лифтами в доме, которых у нас 15. Часть из них застройщик установил от одного производителя, а часть от другого, который впоследствии закрылся. Теперь на эти лифты нет запчастей, а в доме 27 этажей. Больше так обжигаться не хочется, и мы должны получить оборудование для котельной, которое можно будет легко обслуживать и заменять», — резюмирует председатель правления ОСМД.

Дата публикации 21:08, 06.11.26 Количество просмотров 32 Выгребные ямы вместо туалетов и тотальные отключения электричества: что ждет Киев этой зимой?!

Новости партнеров