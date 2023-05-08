"Котенка до сих пор не могу найти": жительница Киева рассказала, как от ночных взрывов шатало дом

В результате массированной ночной атаки Киева иранскими беспилотниками Shahed-13 в ночь на 8 мая серьезно пострадал дом в Святошинском районе столицы. Жители окрестных построек рассказывают, что у них тряслись окна и стены.

Как рассказала ТСН.ua жительница Святошинского района Анастасия, когда обломок одного из дронов, запущенный Россией, упал на соседний дом, в ее квартире зашатались стены.

"Когда начались первые взрывы, сигнализации от машин начали вопить на весь двор. Я проснулась, но когда обломок от дрона попал в соседний дом, наш прямо зашатало, я думала, что стены попадают, потому что стекла затряслись, а стены шатались. Очень громко было. Я испугалась, сердце будто вылетало. Котенок спал со мной, и когда этот взрыв случился, он бедный испугался и где-то спрятался, я до сих пор не могу его найти. За этот год я впервые почувствовала, что сердце уже едва выдерживает это все, боль до сих пор не отпускает", — рассказала нам женщина почтенного возраста, проживающая в доме напротив, где упал обломок вражеского дрона.

Фото последствий атаки российскими дронами по Киевщине в ночь на 8 мая/Фото: Ян Доброносов

Ночная атака Киева: что известно

Россия ночью 8 мая совершила массированный обстрел Украины. В частности, на Киев было выпущено 35 иранских БПЛА "Shahed" ("Шахед"). В столице раздавались взрывы.

По данным КГВА, в результате ночной атаки РФ в Святошинском районе столицы, вероятно, из-за падения обломков повреждено 7 авто и еще один автомобиль горел. Зафиксировано падение обломков на 22-этажный жилой дом, повреждены окна, фасады. Травмировано 5 человек.

По словам консьержа пострадавшего дома, взрыв прогремел около 1:40 ночи. На 11-м этаже в результате падения обломков вырвало окна, нет части стены. Несколькими этажами ниже и выше также повреждены окна и кондиционеры.

Также разрушения зафиксированы в Соломенском районе столицы. Там поврежден резервуар (5т) с утечкой дизельного топлива (без возгорания), 15 грузовых и 5 легковых авто, а также газовая труба.

Всего силы ПВО обнаружили и уничтожили более 30 иранских БПЛА "Shahed", атаковавших Киев по разным направлениям.

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