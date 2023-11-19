Коваленко эмоционально обратился к руководителям ТЦК СП и указал на проблемы мобилизации: "Что вы делаете?"

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко эмоционально обратился к руководителям Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) и указал на проблемы мобилизации в Украине.

В интервью TСН.ua он рассказал, что граждан можно условно поделить на три категории.

"Поговорим сначала о наиболее неприятной, это пророссийски настроенные. У них нет никакой мотивации защищать Украину. Напротив, они сделают все, чтобы ее не защищать и чтобы навредить ВСУ. Таких людей нужно отсеивать сразу и не нужно никак мобилизовать, потому что это угроза для того подразделения, где будет находиться этот человек. Это должно быть достаточно серьезный морально-психологический отбор. Но кто в ТЦК это делает? Вот пример: если подходят представители ТЦК к человеку на улице и вручают повестку, этот человек пытается сбежать или сопротивляться. Какой смысл его мобилизовать? Просто психологически, что вы делаете? Вам нужно сделать план, галочку поставить? Хорошо", — рассказал Александр Коваленко.

Однако, по его словам, сотрудники ТЦК СП отправляют в зону боевых действий к своим побратимам тех, кто не хочет воевать и может стать предателем.

"Подставлять целое подразделение, который может сдать геолокацию, перейти на сторону врага или в спящий блиндаж бросить гранату. Просто вопрос возникает. Также нужно задумываться над этим", — рассказал Александр Коваленко.

Вторая категория граждан – это патриотически настроенные люди, но пассивные. Александр Коваленко объясняет: они готовы с дивана болеть за свою любимую футбольную команду, но не идти играть в футбол.

“С ними тоже очень сложно. Надо постоянно как-то катализировать эти настроения. Я даже скажу так: некоторая часть людей, которая сбегала из Украины и сейчас пытается сбежать, они могут быть патриотически настроены, желать Путину смерти, но при этом им будет лучше где-нибудь в Молдове, а не в Украине это все делать. Такая парадоксально диссонирующая вторая категория", — рассказал Александр Коваленко.

Александр Коваленко / Фото: ТСН.ua

Третья категория — это действительно мотивированные люди, готовые защищать свою страну. Но, по словам Александра Коваленко, проблема состоит в том, что они находятся вдали от войны и не чувствуют ее.

“24 февраля у военкоматов было огромное количество этих мотивированных людей. Говорили "нам не нужно столько добровольцев, нам достаточно", все подразделения были заполнены, на тот момент, конечно. Человека оттуда отправили, оттуда, добровольцем не ушел, возвращается и начинает жить гражданской жизнью. Ракеты уже не летают каждый день, как-то уже привык к постоянным сводкам Генштаба ВСУ. Там еще постоянно эксперты, другие деятели, кто успокаивает, кто наоборот пугает. То есть совершенно спокойная жизнь в тылу на самом деле, не чувствуется того, что где война. Вот в чем дело", — считает Александр Коваленко.

Он подчеркнул, что не нужно просто хватать человека с улицы, не разобравшись, какого он мировоззрения, готов ли он защищать свою страну.

“А надо все-таки действительно мотивированную часть мобилизовать, людей желающих. Ну а по подготовке мы видим, что сейчас она проходит в странах запада, и это действительно происходит на системном уровне”, — говорит Александр Коваленко.

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