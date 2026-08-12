Коварная болезнь без симптомов: о каком заболевании тысячи украинцев узнают слишком поздно

Медики предупреждают о раке легких / © pexels.com

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Около 13 тысяч — именно столько ежегодно в Украине диагностируется новых случаев рака легких. В зоне риска — прежде всего курильщики, даже с небольшим стажем.

Кашель, кровохарканье, одышка и боль в груди — вот основные симптомы этого заболевания. Но оно коварно тем, что на ранних стадиях может вообще никак не проявляться. Как уберечься? И достаточно ли в Украине делают для профилактики на государственном уровне?

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Корреспондент ТСН Елена Лоскун расскажет все о профилактике и диагностике опасного заболевания.

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«Курение — это как наркотик»: история Николая Васильевича

Николай Васильевич заметно волнуется. Пройти компьютерную томографию легких его побудил 35-летний стаж курильщика. Сейчас ему 60 лет, и он хорошо помнит, как выкурил свою первую сигарету во время службы в армии.

«Ну, я считаю, что курение — это как наркотик, понимаете? Если начал, то потом уже трудно бросить», — вздыхает киевлянин Николай Нагорный.

Эксперты отмечают, что ситуация с распространением курения в стране по-прежнему вызывает беспокойство.

«К сожалению, почти четверть населения Украины в настоящее время курит, причем мужчины, конечно, курят больше, чем женщины — почти 40% мужчин являются курильщиками. Молодежь, конечно, курит меньше, но, согласно последним исследованиям ВОЗ, почти 18% подростков уже курят», — отмечает заведующая отделом профилактики неинфекционных заболеваний Центра общественного здоровья Елена Запорожская.

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Вред от вейпов, ТВЭНов и кальяна: мифы табачной индустрии

Ученые изучают вредное воздействие курения на организм человека уже более полувека. Уже давно установлено: вместе с сигаретным дымом человек вдыхает более 7 тысяч химических веществ!

ТВЭНЫ и стики: при их использовании вдыхается более 50 токсичных веществ.

Кальян: один час курения кальяна равен выкуриванию около 100 обычных сигарет.

Паучи (никотиновые подушечки): концентрация никотина в них может быть в 20 раз выше, чем в сигарете.

Вейпы и электронные сигареты: точный химический состав жидкостей порой вообще трудно отследить.

«Табачная индустрия продвигает идею, что это безопасно, и даже предлагает использовать вейпы для того, чтобы бросить курить. Но это ошибочное мнение. По результатам последних исследований в Европе из 100 курильщиков, которые пытались бросить курить с помощью вейпов, только 2 человека действительно бросили. А 30% начали курить и обычные сигареты, и вейпы одновременно», — предупреждает Елена Запорожская.

Именно из-за многолетней пристрастия к сигаретам у Николая Нагорного возникли серьезные проблемы с сердцем. С тех пор он не курит уже 6 лет.

«У меня случился инфаркт, и врачи спросили, сколько я курю в день. Я сказал, что пачку, хотя курил практически две. И они просто сказали: если хотите жить — бросайте курить», — вспоминает мужчина.

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Рак легких в Украине: статистика и стадии выявления

По утверждению врачей, именно курение является основным фактором развития рака легких.

«В структуре заболеваний злокачественными новообразованиями рак легких, к сожалению, занимает второе место и составляет 14% от всех онкологических заболеваний. Например, в 2024 году одной из основных причин смертности мужчин в возрасте от 30 до 74 лет был именно рак легких», — отмечает специалист ЦГЗ.

Главная проблема заключается в том, что люди обращаются за помощью слишком поздно.

«Основными проявлениями заболевания обычно являются боль или кровохарканье. Первая и вторая стадии выявляются лишь примерно у 30% пациентов. Около 40% — это уже четвертая стадия. А третья стадия — самая распространенная по количеству пациентов», — рассказывает заместитель медицинского директора Национального института рака, хирург-онколог Вячеслав Копецкий.

Бесплатная компьютерная томография в Институте рака: как пройти обследование

В зоне риска находятся даже бывшие курильщики. Именно поэтому Николай Васильевич пришел в Национальный институт рака на низкодозовую компьютерную томографию (КТ). Эта процедура помогает обнаружить мельчайшие начальные проявления онкологии.

«Облучение при низкодозовой КТ составляет всего 0,5–0,8 мЗв. Если сравнить с КТ трех зон с контрастом, то там доза составляет от 10 до 20 миллизивертов. А при обычном рентгене легких доза составляет от 0,1 до 0,5 мЗв», — объясняет заведующий отделением лучевой диагностики Национального института рака Александр Ганич.

В частных клиниках такая КТ стоит от 1000 до 1500 гривен. Однако в Национальном институте рака ее пока проводят бесплатно в рамках научного исследования по диагностике рака легких.

Кто может принять участие в бесплатном исследовании:

Лица в возрасте от 50 лет;

Люди со стажем курения 20 или более «пачко-лет» (например, 1 пачка в день в течение 20 лет);

Лица, бросившие курить не более 15 лет назад.

Законодательные инициативы и результаты исследования

Эксперты подчеркивают: помимо диагностики, чрезвычайно важна профилактика на государственном уровне. Украина уже ввела запрет на курение в общественных местах и обязала печатать графические предупреждения на пачках.

В то же время в парламенте уже почти два года ожидает рассмотрения законопроект, который должен полностью убрать сигареты и электронные сигареты из открытых витрин магазинов.

«В Ирландии, когда вы заходите в супермаркет, вы не видите сигарет, выставленных на открытом месте. Ребенок, который этого не видит и в семье которого никто не курит, даже не додумается искать, где они продаются», — приводит пример Елена Запорожская.

Для Николая Васильевича томография длилась всего несколько минут, а результатом стала радостная новость от врачей: его легкие здоровы! Мужчина пообещал медикам больше никогда не возвращаться к вредной привычке.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: АД В ЗАПОРОЖЬЕ! 7 ПОГИБШИХ! В ТЦК выявили тысячи незаконных решений | ТСН 20:00 11 августа

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