"Ковбой" и его полтысячи бойцов: история о молодом командире, который уничтожил десятки единиц техники врага

"Ковбой"

«Ковбою» всего 26 лет, а он уже руководит артиллерийским дивизионом. Боец 141 механизированной бригады прошел ожесточенные бои в Донецкой и Киевской областях. Молодой командир собрал собственное подразделение, с которым теперь сдерживает врага на Запорожье.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Дарьи Назаровой.

«Ковбой» родом с Волыни, он кадровый военный. После академии сразу отправился на фронт. Работал на пушках, был командиром САУ. Теперь руководит целым взводом.

Подразделение «Ковбой групп» работает всего полгода. В подчинении молодого командира — с полтысячи человек. На их счету десятки единиц уничтоженной техники, сотни ликвидированных оккупантов и два отраженных механизированных штурма.

Обычно САУ работает в 7 километрах от врага. Во время одного из штурмов наши артиллеристы фактически вплотную подкрались к захватчикам, уничтожив целую группу штурмовиков.

«Было сразу несколько колонн. Во время отработки по этой колонне, удалось уничтожить две единицы техники и фактически полностью уничтожить штурмовую группу», — говорит «Ковбой».

Хотя и может управлять боем дистанционно, старается быть с побратимами на позициях как можно чаще. Чтобы при необходимости заменить ребят в экипаже САУ.

Артиллерия, говорит «Ковбой», основная поддержка пехоты. Поэтому мечтает создать эффективное подразделение, которое бы спасало много жизней.

Война — это не работа, а образ жизни, говорит молодой командир. Признается, уже и забыл, когда в последний раз был дома. Мечтает об одном — чтобы все, что делает вместе с побратимами, помогло как можно скорее получить справедливый мир.

