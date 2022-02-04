"Ковидные игры": как проходит Зимняя олимпиада-2022 на фоне пандемии и скандалов

Есть ли шансы у украинских спортсменов привезти медали из Пекина.

Столь суровых противоэпидемических мер, как во время 24-й Зимней олимпиады в Пекине, спорт еще не видел. На Олимпиаду в Китай вообще не пускают иностранных болельщиков. А участники соревнований и журналисты должны соблюдать самые строгие ограничения. И постоянно сдавать COVID-тесты

О том, как проходят Олимпийские игры во время пандемии COVID-1 и каковы шансы на медали у наших спортсменов, идет речь в сюжете ТСН.19:30.

Последняя Зимняя олимпиада состоялась в 2018 году в корейском Пхенчхане. Это был грандиозный праздник, на который собрались гости со всей планеты. Тогда были танцы, объятия и селфи. А еще – огромные толпы и длиннющие очереди к стадионам, транспорту, сувенирным магазинам.

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Теперь, во время пандемии, представить себе такое просто невозможно. В Китае запрещены не только объятия, но и рукопожатия. Однако в Олимпийском городке еще за несколько дней до старта Игр обнаружили вспышку коронавируса. Были изолированы десятки спортсменов, тренеров и организаторов.

Кроме строгих мер из-за COVID-19, эту Олимпиаду сопровождает ряд скандалов.

Из-за нарушения Пекином прав человека Олимпийские игры в Китае будут бойкотировать официальные дипломатические делегации нескольких государств, в том числе Соединенных Штатов, Канады, Великобритании. Американское ФБР советует тем, кто едет в Поднебесную — оставить дома свои смартфоны, чтобы не стать объектом кибератаки. А Россия, как и 4 года назад в Корее, не будет выступать на Олимпиаде под своим флагом или названием из-за последствий грубых допинговых нарушений.

Предпосылки для еще одного скандала подготовили организаторы соревнований по фигурному катанию: на ледовой арене разместили рядом места украинских и российских спортсменов.

На прошлой зимней Олимпиаде Украина завоевала только 1 медаль — "золото" Александра Абраменко в лыжной акробатике. Это когда спортсмен выпрыгивает на лыжах с трамплина, выполняет в воздухе сложные трюки и еще должен "чисто" приземлиться. Его решающим прыжком тогда восхищались все.

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В этом году Абраменко в статусе олимпийского чемпиона – тоже среди наших олимпийских надежд. А еще, скорее по привычке, чем по свежим результатам, надеемся на биатлонистов и биатлонисток. В украинской команде есть опытные олимпийские чемпионки образца 2014 года, когда игры проходили в Сочи: Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Белосюк.

Правда, по прибытии в Китай у Елены Белосюк оказался положительный тест на COVID-19, поэтому ее участие в соревнованиях пока под вопросом.

Украину на Олимпиаде в Пекине будут представлять 45 спортсменов – на 12 больше, чем было на прошлых играх в Пхенчхане.

Без изменений только обещанные государством призовые. Золотые, серебряные и бронзовые награды могут принести украинским спортсменам соответственно 125, 80 и 55 тысяч долларов.

Олимпиада в китайском Пекине продлится до 20 февраля, в напряженное время для мира и, в частности, для Украины. Но, несмотря ни на что, она на две недели превратит всех в ярых болельщиков.

Зимние Олимпийские игры-2022 – почему большинство мировых лидеров бойкотируют мероприятие | ТСН 19:30

Автор: Святослав Гринчук

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