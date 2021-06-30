"Ковидные" сертификаты вводятся не для заграницы, а внутреннего использования в случае последующего локдауну — МОЗ

Сертификат можно будет увидеть в приложении "Дія".

С 1 июля в Украине можно будет получить «ковидные» сертификаты, а у обновленного приложения «Дія» в течение месяца он появится для почти для 600 тысячах украинцев, которые уже получили две дозы прививки.

Об этом заявил заместитель Министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер в комментарии для ТСН.

По его словам, сертификат можно будет получить у семейного врача, чтобы не создавать дополнительные нагрузки на центры вакцинации и мобильные бригады. Издаваться он будет на двух языках — украинском и английском. Там будет содержаться вся необходимая информация. «Это и документ вообще с 2005 года работает, сейчас изменили форму под «ковид» и его можно использовать», — заявил Кучер.

Отдельно он отметил, что первые сотни тысяч провакцинированных украинцев в тестовом режиме смогут получить информацию в приложении «Дія», который можно использовать для пересечения границы с ЕС. Для этого главным условием есть то, чтобы люди самостоятельно проконтролировали внесли ли информацию об их прививке в базу. Но гарантировать пересечение границы не могут, ведь все будут решать пограничники на местах. Сейчас возникают сложности и с тем, что страны ЕС еще сами не согласовали все детали, поэтому продолжаются и наши с ними тяжелые переговоры на уровне нескольких министерств, в том числе и о том, указывать ли какой именно вакциной был привит человек.

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Но вместе с тем Кучер отметил, что сертификаты будут не так нужны для выезда за границу, но и для внутреннего использования. «Все вакцины, которые есть в Украине являются безопасными и я рекомендую их максимально использовать. Все еще сейчас делается — это не для того, чтобы кто-то на море поехал. Хотя это так же важно и мы также хотим пойти в отпуск. Мы это делаем не для поездок, а и чтобы использовать этот сертификат внутри страны. Для того, например, если мы осенью пойдем на локдаун, (надеюсь, что этого не будет, но мы должны думать заранее), тогда возможно позволим работать томк бизнеск, у которого все сотрудники и посетители будут вакцинированы, например, спортзал», — заявил чиновник.

Отмечается, что предварительно этот сертификат будет дети год.

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