"Ковидный" ад в Украине: рекордное количество умерших и еще две "красные" области

"Ковидный" ад в Украине: рекордное количество умерших и еще две "красные" области

Более 90% больных COVID-19 украинцев – не вакцинированы.

За прошедшие сутки 734 украинца умерли от последствий коронавируса. Такого количества жертв с самого начала пандемии еще не было. А более 19 тысяч человек накануне заболели. На фоне таких неутешительных показателей еще две области с сегодняшнего дня перешли в "красную" зону. Это Ровенская и Николаевская.

Об этом 26 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

В Ровно больницы заполнены просто до предела и еще направляют пациентов в районы. Только в центральную городскую больницу госпитализировано более 300 больных COVID-19. 18 человек умерли в Ровенской области за последние сутки.

"Реанимационное отделение тоже развернуто полностью на 20 коек и все 20 коек заняты. Среди более 330 больных — ни одного вакцинированного, из тех, которые находятся в реанимационном отделении и единичные вакцинированные - на стационарном лечении", — отмечает заместитель главного врача Ровенской городской больницы Игорь Дундюк.

"У нас умирало людей в больнице около 400 в год, а вот, например, с 14 октября по 24 октября у нас умерло в больнице около 70 человек, из них – более 60 – это коронавирусная болезнь", – отмечает заведующий патанатомией Виктор Пополь.

Однако в Ровно увеличилось количество желающих вакцинироваться. Возле центров вакцинации – заметные очереди.

В свою очередь полицейские группы проводят проверки и следят, как горожане соблюдают карантинные правила, в том числе имеют ли продавцы "зеленые" сертификаты вакцинации.

Проверяющие отмечают, что большинство требований соблюдаются. Показывают сертификаты и работники, и посетители. Правда, количество покупателей уменьшилось.

Чиновники же надеются, что с введением "красной" зоны количество больных не будет расти. По крайней мере, так стремительно.

На юге ситуация ухудшается все больше. За прошедшие сутки в Николаевской области зафиксировали 508 новых случаев инфицирования. 31 человек скончался. Среди них – ни одного вакцинированного пациента.

Самая сложная ситуация в самом Николаеве. Здесь новых госпитализированных пациентов втрое больше тех, кого уже можно выписать домой. В больнице №5, например, накануне введения "красной" зоны закончился кислород, его не завез поставщик. Пришлось собирать резервы по предприятиям.

"Мы наблюдаем во время этой волны коронавируса поступление больных в более тяжелом состоянии, чем было весной. Большинство больных нуждаются в кислородной поддержке. 95% больных, поступающих на лечение — не вакцинированы", — говорит заместитель главного врача Николаевской больницы Сергей Матвиенко.

Сейчас в Николаеве огромные очереди в пункты вакцинации. Их в городе 21. И аншлаг там с выходных. Люди стоят часами в очереди. За день только в одном пункте привилось 500 горожан. Раньше эта цифра не превышала 30.

В соседней Херсонской области также не хватает коек в больницах. Там пришлось даже развернуть мобильный госпиталь для больных "ковидом". Он находится в городе Каховка. Там 35 палаток и модулей, большинство из них – это палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Это 120 дополнительных койко-мест.

В Черновицкой больнице №1 – самой большой "ковидной" больнице города, все места в отделении интенсивной терапии — заняты. В случае смерти пациента врачам уже приходится решать, кто же в стационаре нуждается в койке больше всего. Аналогичная ситуация и в областной больнице.

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"К сожалению, мы должны выбирать, кого мы можем забирать. Если у нас 12 мест занято, то есть отбор. Если будет 30-летний парень, то я его заберу в реанимацию", – объясняет анестезиолог Роман Курулюк.

"Человек только умер, а мы уже готовим человека на перевод, кровать в реанимации от первого человека — еще теплая. Треть — это крайне тяжелые, нуждающиеся в реанимационных мероприятиях", — отмечает врач-инфекционист.

В первую очередь в больницу госпитализируют тяжелейших пациентов. Сейчас здесь занято 126 мест из 140. В настоящее время все три больницы Черновцов работают на грани своих мощностей – они загружены на 90%. По словам медиков, уровень госпитализации критически высок – от 120 до 180 буковинцев ежесуточно. Такого не было с начала пандемии.

Коронавирус в Украине: Ровенская и Николаевская области перешли в "красную" зону

Свободные места заполняются в течение часа-двух.

Но даже эта статистика не так пугает, как антирекорды по смертности. За вчера – 17 умерших, несколько дней назад – 19 – цифры также самые большие с начала пандемии.

Большинство госпитализированных – сильно кислородозависимые. В общем, кислород есть, но его иногда не хватает, признаются медики. Выходят из ситуации благодаря кислородным баллонам и концентраторам. Обессиленные медики еще раз подчеркивают важность вакцинации. В настоящее время среди 265 госпитализированных с "ковидом" — только 5 вакцинированных.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber. Авторы: Лилия Родина, Анна Махно, Виктория Танасийчук.

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