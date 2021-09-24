Койки в коридоре: Сеть возмутили фото с харьковской больнице с больными коронавирус

Волонтеры уверяют, что реанимации заполнены.

Харьковщина уже не первый день удерживает печальное лидерство по количеству новых больных коронавирусом. Сегодня очередной антирекорд — 948, одиннадцать человек умерли. И львиная доля инфицированных именно в Харькове.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Утром социальные сети облетели впечатляющие фото, где пациенты лежат просто в коридоре с харьковской областной больницы. По словам волонтеров, все местные больницы, в том числе и реанимационные отделения уже заполнении.

Местные чиновники признаются, что вчера в этой больнице таки пришлось ставить дополнительные кровати в холле. Мол, был пик, когда сюда привезли много пациентов. Но — уверяют — здесь еще осталось четыре десятка свободных мест, а вот реанимация — действительно заполнена.

«За двое суток мы приняли более 60 таких больных. Естественно, что нагрузки были пиковые. И для того, чтобы правильно осуществлять сортировку пациентов, было принято такое решение, относительно не тяжелых пациентов, размещать в коридоре. Они немедленно осматривались врачами», — отмечает генеральный директор Харьковской областной клинической больницы Володимр Ярош.

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"Потом было решение перераспределить маршруты. Мы направляли уже на другие больницы. Сейчас все больные, которые были временно размещены в коридорах, они переводятся в палаты. Мест сейчас хватает, мы можем оказывать медицинскую помощь больным», — убеждает руководитель областного Департамента охраны здоровья я Максим Хаустов.

По статистике, в Харькове городские больницы заполнены на 86%, а в целом по области — на треть. В то же время чиновники уже подали документы в Минздрав, чтобы согласовать решение о запуске в Харькове двух резервных медицинских учреждений. Это может произойти уже на следующей неделе.

Харьковщина второй день живет по правилам «желтой зоны». Впрочем, главный санитарный врач сообщил, что вскоре область может и "покраснеть", если темпы распространения коронавируса не спадут.

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