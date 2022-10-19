"Козел отпущения" – Жданов объяснил, почему Путин позволил Суровикину появиться в медийном пространстве

Недавно Сергей Суровикин, назначенный в РФ командующим войной против Украины, дал первое короткое интервью.
Российский генерал Сергей Суровикин на днях дал короткое интервью пропагандистским СМИ РФ. Такое решение со стороны президента России Владимира Путина вызвало удивление, ведь ранее в российское медийное пространство не допускали генералов и военное командование, кроме самого диктатора России.
Военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua объяснил такое решение Путина и что на это повлияло.
"Путин хочет дистанцироваться от этой войны. Он не глупый человек, он понимает, что эта война – проигрышная и шансы на победу – почти никакие. Украина упорно не идет на переговоры, а это значит, что прекращения огня не будет. А без оперативной паузы он не сможет собрать резервы и восстановить войска. Он будет отступать, поэтому он и ищет пути. Когда российская армия имела определенные успехи, Путин забирал все лавры себе. Тогда ни Шойгу, ни Герасимова не подпускали к микрофонам, или к экрану телевизора. Путин решил сделать некий громоотвод, и создать фигуру генерала Суровикина, который, конечно, будет пытаться что-то там делать, но если будет проигрыш России в войне, то все шишки будут рушиться на него, он будет козлом отпущения в случае провала так называемой "спецоперации". А провал фактически на сегодняшний день – неизбежен. Таким образом, Суровикин полностью берет на себя ответственность за ход событий на линии фронта", — рассказал Жданов.
Что известно о Суровикине
В начале октября президент РФ Владимир Путин назначил генерала Сергея Суровикина новым командующим Объединенной группировкой войск в войне в Украине.
В целом известно, что с марта по декабрь 2017 года Суровикин командовал группировкой российских войск в Сирии. Путин оценил его заслуги, в том же году назначив Суровикина командующим Воздушно-космическими силами России и наградив званием Героя РФ. С января по апрель 2019 года Суровикин во второй раз командовал российской группировкой войск РФ в Сирии.
Суровикин отличается бескомпромиссным и жестоким подходом к ведению войны. И именно поэтому, по некоторым сообщениям, его в армии называют "генерал Армагеддон".
Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский считает, что Суровикин ракетными ударами по украинским городам хочет продемонстрировать свою эффективность в новой должности.
Суровикин признал, что ситуация под Херсоном является "непростой". Он также обвинил Украину в "подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и нанесении массированного ракетно-артиллерийского удара".
Читайте также:
- Российский командующий войной в Украине Суровикин дал интервью: едва справился с суфлером (видео)
- Почему командующим войсками РФ в Украине стал Суровикин: объяснение от британской разведки
- Эксперт объяснил, почему Путин боится уволить Шойгу и Герасимова: "Это два символа, раскрученные пропагандой РФ"