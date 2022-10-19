"Козел отпущения" – Жданов объяснил, почему Путин позволил Суровикину появиться в медийном пространстве

Российский генерал Сергей Суровикин на днях дал короткое интервью пропагандистским СМИ РФ. Такое решение со стороны президента России Владимира Путина вызвало удивление, ведь ранее в российское медийное пространство не допускали генералов и военное командование, кроме самого диктатора России.

Военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua объяснил такое решение Путина и что на это повлияло.

"Путин хочет дистанцироваться от этой войны. Он не глупый человек, он понимает, что эта война – проигрышная и шансы на победу – почти никакие. Украина упорно не идет на переговоры, а это значит, что прекращения огня не будет. А без оперативной паузы он не сможет собрать резервы и восстановить войска. Он будет отступать, поэтому он и ищет пути. Когда российская армия имела определенные успехи, Путин забирал все лавры себе. Тогда ни Шойгу, ни Герасимова не подпускали к микрофонам, или к экрану телевизора. Путин решил сделать некий громоотвод, и создать фигуру генерала Суровикина, который, конечно, будет пытаться что-то там делать, но если будет проигрыш России в войне, то все шишки будут рушиться на него, он будет козлом отпущения в случае провала так называемой "спецоперации". А провал фактически на сегодняшний день – неизбежен. Таким образом, Суровикин полностью берет на себя ответственность за ход событий на линии фронта", — рассказал Жданов.

Что известно о Суровикине

В начале октября президент РФ Владимир Путин назначил генерала Сергея Суровикина новым командующим Объединенной группировкой войск в войне в Украине.

В целом известно, что с марта по декабрь 2017 года Суровикин командовал группировкой российских войск в Сирии. Путин оценил его заслуги, в том же году назначив Суровикина командующим Воздушно-космическими силами России и наградив званием Героя РФ. С января по апрель 2019 года Суровикин во второй раз командовал российской группировкой войск РФ в Сирии.

Суровикин отличается бескомпромиссным и жестоким подходом к ведению войны. И именно поэтому, по некоторым сообщениям, его в армии называют "генерал Армагеддон".

Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский считает, что Суровикин ракетными ударами по украинским городам хочет продемонстрировать свою эффективность в новой должности.

Суровикин признал, что ситуация под Херсоном является "непростой". Он также обвинил Украину в "подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и нанесении массированного ракетно-артиллерийского удара".

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