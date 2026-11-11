Крадет миски: избитая лопатой владелица 17 котов на Николаевщине требует наказать дворника

На Николаевщине учительница, которая опекается котами, судилась с дворником, который якобы издевается над животными / © ТСН

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Несмотря на непростую ситуацию в Первомайске Николаевской области, одна из местных учительниц и по совместительству зооволонтерок, Наталья Фомина, пожаловалась в соцсети на местного дворника из-за того, что тот якобы систематически издевается над кошками, которые нашли убежище в подвале дома по улице Корабельной.

На своей странице в соцсети учитель написала о том, что подозревает дворника в том, что он постоянно замуровывает окошки в подвал и в том, что он якобы травит котят. Наталья считает, что дворник делает это серийно.

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«Зверства продолжаются почти год. С тех пор, как появился дворник, были замурованы окошки в подвал, в котором жили кошки. Затем был замурован доступ в пристройку, где нашла себе убежище кошка с котятами. Я вызвала тогда полицию. Впоследствии, когда я начала жаловаться дворнику на его действия, он избил меня лопатой. Это было в феврале этого года. Впоследствии состоялось судебное заседание, суд признал дворника виновным в нанесении побоев», — рассказала в комментарии для ТСН Наталья Фомина.

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О себе она рассказывает, что взяла опеку над 60 бездомными котами в городе, а у себя в квартире держит 17 кошек, которых подобрала в разное время искалеченными.

Как выяснил ТСН.ua, в Едином государственном реестре судебных решений действительно размещен приговор этому дворнику. Согласно этому документу, февральский конфликт между Фоминой и дворником возник после того, как она, Фомина, обвинила дворника в том, что он «делает пакости котикам, а именно забирает их миски».

Тогда Фомина заявила, что этот мужчина нанес ей несколько ударов по голове снегоуборочной лопатой. Обвиняемый своей вины тогда не признал и сообщил суду, что эта женщина подбежала первой, начала снимать его на телефон, схватила за грудь и стянула с него шапку. Первомайский горрайонный суд Николаевской области признал мужчину виновным в нанесении побоев и наказал штрафом в размере 850 гривен (дело: № 484/1562/26). Кроме того, суд принял решение взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшей 2 тыс. грн. морального ущерба и 1 тыс. грн. в качестве компенсации за правовую помощь.

Сейчас Наталья Фомина говорит, что снова настроена обращаться с заявлением в полицию — в ней она настроена сообщить об издевательствах над котами, в чем лично подозревает дворника. Хотя и добавляет, что нет фото или видеодоказательств причастности дворника к смерти как минимум четырех котят.

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В отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области в комментарии для ТСН.ua сообщили, что о конфликтной ситуации между Наталией Фоминой и дворником осведомлены, до этого проводились соответствующие проверки и принимаются меры по недопущению нарушения законодательства.

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