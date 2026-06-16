Крах «бумажной армии» и остановка трёх армий РФ: как Третий армейский корпус ВСУ перешёл на стандарты НАТО

Война в Украине / © ТСН

Реклама

На Лиманско-Боровском направлении фронта успешно реализована одна из самых эффективных реформ военного управления за все время полномасштабной войны. Третий армейский корпус ВСУ подвел итоги первого года своей масштабной работы на этом чрезвычайно сложном участке передовой. Благодаря решительному отказу от устаревшей советской бюрократии, внедрению гибких доктрин НАТО и современных технологий, украинским защитникам удалось полностью остановить продвижение трех российских армий, вернуть в строй более половины бойцов, ранее ушедших в СЗЧ, и создать с нуля мощные подразделения роботизированных комплексов.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Юлии Бойко.

От потери территорий до железной стены: автономия и логистика корпуса

Лиманско-Боровское направление — это более полутора сотен километров сплошного огневого фронта, который в настоящее время находится под единым, четко скоординированным управлением Третьего корпуса. До прихода этого объединения ситуация здесь была критической: оккупационные войска без перерыва давили на нашу линию обороны, ежемесячно захватывая до 70 квадратных километров украинских территорий. Однако за последний год любое продвижение врага на этом участке было окончательно заблокировано.

Реклама

Наиболее ярким и показательным примером высокой эффективности обновленного командования стал масштабный мартовский штурм, когда российские войска одновременно и ожесточенно нанесли удар сразу по семи различным тактическим направлениям. Благодаря полной автономности украинских подразделений и заранее продуманной логистике, бойцы корпуса полностью разгромили и остановили это наступление всего за четыре часа, уничтожив на поле боя более ста единиц тяжелой вражеской техники.

Даниил Новицкий, заместитель начальника штаба Третьего армейского корпуса: «Все бригады нашего корпуса были в течение года полностью сформированы, и мы ввели в бой подразделения корпусного комплекта. Это позволило нам создать надежные системы обеспечения боя и качественного прикрытия подразделений на большую глубину — как от линии боевого столкновения (ЛБС) в сторону непосредственного противника, так и на всю глубину внутренней логистики корпуса и нашей зоны интересов в тыловых районах».

Бета-капитаны и устранение разделения на «своих» и «чужих»

Сдержать яростный натиск превосходящих сил противника удалось прежде всего благодаря радикальной реформе внутреннего управления. В Третьем корпусе полностью отказались от изнурительной бумажной волокиты с рапортами — для боевых бригад официально отменили более 30 ежедневных бумажных отчетов, освободив офицерам массу драгоценного времени для непосредственного планирования операций и разведки.

Вместо классического жесткого руководства со стороны комбригов на передовой командуют так называемые бета-капитаны — специально подготовленные офицеры-связные, которые служат гибким связующим звеном между полем боя и высшим командованием. Они в режиме реального времени отслеживают обстановку через стримы с разведывательных дронов, мгновенно координируют действия штурмовых экипажей и управляют средствами огневого поражения.

Реклама

Важным шагом стало и то, что в единую цифровую систему ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) корпуса на равных правах были интегрированы смежные подразделения Национальной гвардии, ТрО и пограничников, прибывшие в качестве подкрепления. Командование полностью ликвидировало старое деление на «своих» и «чужих».

Андрей Гитт, начальник штаба 3-го пограничного отряда ГПСУ: «Наши пограничные подразделения впервые перешли в официальное подчинение органов военного управления ВСУ, и мы совместно пришли к очень правильному принципу: одно подразделение — в одни руки, и одному подразделению — соответствующий четкий район обороны. Это позволило нам быть полностью самостоятельными, эффективно поддерживать свой личный состав и своевременно обеспечивать его всем необходимым для боя».

Спасение 125-й бригады: возвращение из зоны боевых действий и 234% укомплектованности

Эти системные изменения, инициированные НАТО, мгновенно ощутили на себе и конкретные боевые подразделения на местах. Наглядный пример — легендарная 125-я отдельная тяжелая механизированная бригада, где за последние семь месяцев полностью обновили весь руководящий состав. До этого бригада была фактически распылена отдельными ротами по разным участкам фронта, бойцы были морально обескуражены, а саму структуру военное руководство вообще планировало расформировать.

Новое командование под эгидой Третьего корпуса начало с нуля оснащать подразделение современной тяжелой техникой и приступило к деликатной работе с людьми. Результат оказался феноменальным: благодаря амнистии и изменению отношения в ряды бригады добровольно вернулось более половины военнослужащих, которые ранее из-за внутренних конфликтов ушли в СЗЧ. Более того, в составе бригады создали собственные уникальные и сверхмощные батальоны беспилотных и роботизированных комплексов.

Реклама

В командовании Третьего армейского корпуса отмечают: разрушение закостенелой советской системы и адаптация передовых западных доктрин к условиям современного высокотехнологичного фронта — это длительный процесс, и сейчас мы наблюдаем лишь начало масштабной реформы. Главная задача, которую ставят перед собой офицеры на следующий год — нарастить максимальный круглосуточный контроль над линией соприкосновения с помощью техники и масштабировать этот успешный опыт на другие направления Сил обороны.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 НОВОСТИ 16 июня | МОСКВА В ОГНЕ! Нападение на МАРШРУТКУ! Саммит G7 для УКРАИНЫ!

Новости партнеров