Красивые девушки и 10 тысяч долларов за одну ночь: подробности "крышевания" проституток полицией в Украине

Стали известны новые подробности громкой истории о задержании сотрудниками СБУ высокопоставленных полицейских, которые, по версии следствия, "крышевали" проституцию в столице и других регионах.

Напомним, пресс-служба СБУ на днях сообщила, что в результате следственно-оперативных действий сотрудники спецслужбы задержали заместителя начальника Департамента миграционной полиции, руководителя отдела профильного подразделения столичной полиции и еще двенадцать участников группировки.

"Ежемесячно "доходы" организаторов нелегального бизнеса составили более 50 млн грн. По данным следствия, должностные лица "прикрывали" деятельность разветвленной сети мест разврата в Киеве. В такие "заведения" подбирали девушек от 18 до 30 лет с уязвимым психо-эмоциональным состоянием. На основании собранных доказательств более 20 лицам сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины", — сообщила прессслужба СБУ.

Как рассказал в комментарии для ТСН.ua информированный источник в МВД, в свое время вышеуказанный заместитель начальника департамента был назначен по рекомендации теперь уже бывшего заместителя главы Нацполиции Украины.

"Он, заместитель начальника департамента, был, насколько мне известно, протеже бывшего заместителя главы Нацполиции. То есть это его человек. С какой целью – остается только догадываться, — говорит наш собеседник. — Схема с вербовкой девушек, которые, по данным СБУ, находились в сложном психо-эмоциональном состоянии, выглядела так: вербовщики находили привлекательных женщин, которые имели хорошую внешность, но желали улучшить материальное положение. Например те, кто выехали с оккупированных территорий и были вынуждены проживать в общежитиях. Им предлагали быстрые немалые деньги на аренду хорошего жилья. В столице также вне внимания сутенеров не оставались девушки из тех семей, где было сложное материальное положение. скажу честно, что лично меня удивила сумма заработка — 50 миллионов гривен ежемесячно. Наверное, в СБУ знают больше, чем я. Если это действительно так, то это означает, что группировка организовала очень разветвленный бизнес".

В свою очередь, наши источники в СБУ говорят, что, по версии следствия, доходы группировки были колоссальными: до 10 тысяч долларов за одну ночь. Кроме того, правоохранители не исключают, но пока и не подтверждают официально того, что клиентов к проституткам во время действия комендантского часа привозили полицейские.

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