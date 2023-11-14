Красиво рисовала и была сильна в математике: новые детали фатального падения девочек с высоты в Киеве

Трагический случай, который произошел в Киеве 9 октября, до сих пор обсуждают киевляне и пользователи социальных сетей. Две несовершеннолетние девочки прыгнули с 26 этажа недостроенного дома в Деснянском районе.

Сайт ТСН.ua пообщался с мамой погибшей девочки, чтобы узнать, каким был ее ребенок и какие причины могли привести к трагедии.

Обеих девочки звали Софийками – 2005 и 2006 годов рождения. Они были лучшими подружками и обе очень любили жизнь. Их родные до сих пор не могут отойти от пережитого шока.

Вернулась из Бельгии в Киев

По словам Марии Сай, мамы Софии, когда началась война, она с дочерью и сыном уехали в Бельгию. С ними подальше от войны отправились ее мама, свекровь, кот и собака. Муж остался в Киеве. Софийка жила в Бельгии до декабря 2022 года, а затем захотела вернуться в Киев.

София захотела вернуться в Киев из Бельгии, куда уехала со своей семьей

"Дочка объяснила, что очень хочет домой, к своим друзьям в родной город. Я согласилась, потому что вернуться захотели наши бабушки – будет кому присмотреться за Соней. Поэтому они взяли с собой кота и собаку, и все вместе отправились в Киев. А я с сыном осталась в Бельгии. Соня была очень довольна, что возвращается. Позже я прочитала в ее дневнике: "Наконец-то моя мечта сбудется — еду в Киев. Я не могу поверить, что мама мне это позволила, наконец-то я встречусь с Соней. У меня снова будут рассветы и закаты на Днепре". Она вернулась домой и была от этого счастлива. Моему сыну, наоборот, очень понравилось в Бельгии. Буквально на второй день он сказал, что это его место и он хочет здесь жить. Он ходит в школу, изучает язык", – рассказывает сайту ТСН.ua Мария Сай, мама девочки.

Урну с прахом Софийки похоронили 2 ноября. Мать объясняет, что на кремацию не смогла приехать в Украину, потому что было непонятно, когда правоохранители вернут тело ребенка после судмедэкспертизы. К тому же в Бельгии все очень строго с посещением школы – занятия нельзя пропускать. Поэтому похороны девочки состоялись, когда ее мама с братом приехали в Киев.

Женщина показывает фото надгробия дочери и добавляет, что на кремацию пришло много друзей и учителей Софийки из школы и колледжа, где она училась.

Мария у могилы своей дочери

Последнее сообщение

Как ранее отмечали правоохранители, девушки написали одинаковые сообщения своим родным и отправили их с отложенным временем получения.

"Сообщения дочь отправила отцу, мне она, к сожалению, ничего не написала. Также ничего не написала брату. Мы с ней разговаривали накануне трагедии, в пятницу. Говорили долго и обо всем на свете – это был счастливый, веселый ребенок. Она мне рассказала, что в субботу и воскресенье она с Софийкой идут на прогулку. Поэтому я ее в эти дни не беспокоила, потому что знала, где она и с кем. Она обожала прогулки по Киеву и могла не найти времени на разговоры", – рассказывает женщина.

По словам Марии, получив сообщение, ее муж сразу отправился на поиски Софии, ориентируясь на место, откуда оно поступило. Он подъехал к недострою и встретил там охрану, объяснил, что девушки могут быть на объекте.

"Охранники, по словам мужа, начали осматривать территорию, а затем ему сообщили, что нашли их – девушки упали. Муж просто психологически не смог подняться на этаж, откуда произошло падение. Ему полицейские показали фото – сумочки и мобильные девушек лежали на этаже откуда они прыгнули. В тот день я чувствовала какую-то тревожность и она подтвердилась, когда позвонил по телефону супруг и попросил перевести дыхание и сесть", — вспоминает мама девочки.

У Софии были очень красивые рисунки, живопись, она красиво рисовала.

Могла учиться в Генте

Полиция забрала на экспертизу телефоны, дневники и компьютеры девушек. Но потом родителям сообщили, что ничего подозрительного не нашли. В крови погибших не обнаружили ни алкоголь, ни наркотики, они ничего запрещенного не принимали.

"Наша дочь была позитивным и хорошим ребенком. У Софии были очень красивые рисунки, живопись, она красиво рисовала. Ей даже заказывали с Би-би-си комиксы, которые она рисовала о войне в Украине. А еще она очень любила вязание, музыку, природу, животных, была сильной в математике. Когда дочь жила в Бельгии, ее приглашали в университет в Генте, могла получить там профессию художника. Она очень этому радовалась, но потом захотела вернуться в Киев. Училась в технологическом колледже, кстати, в группе она была единственной девочкой среди ребят. Они там что-то паяли, мастерили, ей это невероятно нравилось", – рассказывает мама Софии.

Мария добавляет, что у них с мужем нет никакой версии или какой-либо причины, объясняющей поступок ребенка.

"Все это произошло в понедельник, а я с ней разговаривала в пятницу. Это была адекватная, счастливая 17-летняя девочка. Я пересмотрела ее дневники, записи – прости меня за это доченька. У нее были грандиозные планы на жизнь. Она обожала. английский сериал "Доктор Кто" (о путешественниках во времени). В социальных сетях есть группа фанатов этого сериала, там 70 тысяч подписчиков. В этой группе ее хорошо знали, даже присылали ей разные безделушки. Когда началась война, то актер, игравший ее любимого героя из сериала, прислал ей видеозапись со словами поддержки. Соню знали в этой группе. Когда я написала, что она погибла, то более двух тысяч человек выразили соболезнования", — рассказывает Мария Сай.

София обожала сериал "Доктор Кто" о путешественниках во времени

Пальто другого цвета и ботинки

Также женщина рассказала о странном поступке своей дочери накануне трагедии.

"В пятницу Соня вместе с подружкой и ее мамой ходили на рынок. Дочь увидела там пальто, которое ей очень понравилось. Муж рассказал, что дочь ему позвонила и сказала: "Папа, я очень хочу это пальто". Она любила в основном черный цвет, а это было оливкового цвета. Отец тогда переслал ей на карточку деньги и она его приобрела. Дома в нем вертелась перед зеркалом, была довольна и счастлива. Бабушка еще порадовалась, что пальто наконец-то не черное. До этого они приобрели ей новые сапожки. В этих обновках она и прыгнула… ", – рассказывает мама девушки.

Недовязываемый шарф и отсутствие зацепок

Женщина пытается сдержать эмоции, но чувствуется, что говорить о дочери в прошлом времени ей очень тяжело.

"Я сейчас сплю в комнате моей девочки, на ее кровати. В комнате все как всегда – ее любимые игрушки, рисунки, недовязанный ею шарф. Все осталось, а ее нет. Мы с мужем обыскали всю комнату с надеждой, что найдем хоть какое-то объяснение. Тоже делали и полицейские, они трижды приезжали, но никаких зацепок нет. Девушки были непьющими, они никогда не принимали наркотиков. Некоторые нам намекали, что это случилось из-за несчастливой любви. Но моя Соня мне говорила, что ей сейчас не нужен молодой человек, она не готова к семье и детям, она утверждала: "Я еще должна учиться", — рассказывает мама девочки.

Родители второй Софии тоже не понимают, что могло произойти с девушками и почему они решились на такой отчаянный шаг, ведь все с ними было хорошо до дня трагедии.

"На поминальном обеде родители погибшей подружки сказали: "Мы тебя прощаем, прости и ты нас". Соня, подружка моей дочери, была полная отличница, она очень хорошо училась. Если моя София была более творческая, любила петь песни – у нее была гитара, глюкофон, калимба, диджерида, она очень интересовалась этой темой, то ее подружка больше тянулась именно к учебе", – рассказывает Мария Сай.

Софийки были лучшими подружками

Чтобы трагедия не повторилась

Девушки периодически ночевали друг у друга дома, проводили много времени вместе, даже побывали во Львове, были всегда на позитиве, как говорится – неразлей вода.

"После всего случившегося я хочу рассказать о своей дочери, потому что такое нельзя умалчивать. Да, наш ребенок погиб, но другие родители должны знать, что такое может случиться. Возможно, они будут больше присматриваться к своим детям. Все это очень больно, очень. Наша дочь имела много увлечений и мечтаний, она любила жизнь. А после такого, ты просто ничего уже не понимаешь. Поэтому смысла молчать нет. Возможно — это станет наукой для других подростков, что так делать нельзя и не стоит прыгать, оставляя в горе своих родителей”, – заключает женщина.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что несовершеннолетние отправили родителям одинаковые смс перед смертью: что известно о девушках, погибших после падения с высоты в Киеве.

Читайте также:

Были подружками и прыгнули вместе: детали трагедии с 12-летними девушками в Киеве

Тревожные звоночки: психолог назвала признаки, что у ребенка депрессия и он может думать о самоубийстве

Самоубийство подростков в Киеве: Вика и Вова жили в образцовой семье и влюбились друг в друга