"Красная дверь, желтая дверь": что известно о новой опасной игре среди подростков

Опасные игры ходят среди украинских детей: психологи предупреждают об угрозе, а спецслужбы врага используют подростков для диверсий / © Pexels

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В Украине набирает популярность новая игра, вызывающая панические атаки и галлюцинации. Родители обеспокоены, а психологи предостерегают: развлечение может привести к психическим расстройствам.

Все подробности в эксклюзиве TSN.ua.

Новый опасный тренд активно распространяется среди подростков через TikTok и мессенджеры. Игра «Красная дверь, желтая дверь», также известная как «Дверь разума», предполагает введение игрока в трансообразное состояние. Участники делятся на две роли: проводник — человек, управляющий процессом и опытный — тот, кто переживает «видение».

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Процесс игры выглядит так:

Испытуемый ложится на пол, кладя голову на колени проводника. Проводник начинает массировать виски участника, повторяя фразу «Красная дверь, желтая дверь, любая другая цветная дверь». После этого испытуемый должен описать комнату, которую он видит в своем воображении. Если он сталкивается с «негативным» образом (например темной фигурой), игра должна быть немедленно остановлена.

Считается, что если ребенок перестает реагировать или отвечает отрывочно, он может «застрять» в параллельном мире. Хотя это лишь вымысел, психологи и врачи отмечают: такой метод воздействия на психику может иметь реальные последствия.

Чем опасна эта игра

Специалисты объясняют, что на самом деле игра не открывает дверь в мир иной, а является психологической манипуляцией, которая вводит человека в состояние сенсорной депривации.

Реальный эффект от игры – это головокружение, тошнота, панические атаки, искажение реальности и сильная тревожность после выхода.

Откуда происходит игра

Хотя «Красная дверь, желтая дверь» стала популярной только сейчас, сама концепция игры не нова. Она начинается с мистических ритуалов и фольклорных верований.

По одной из версий, игра происходит из России, где подобные эксперименты активно распространялись в мистических сообществах. Считается, что именно российские пользователи TikTok начали активно продвигать это развлечение, как когда-то с печально известным Синим китом.

От игр к диверсиям: как Россия использует детей

Ранее опасные игры носили преимущественно психологический характер, но сейчас ситуация изменилась. Российские спецслужбы используют подобные механизмы для вербовки детей в диверсионные группы.

Еще в 2022 году СБУ сообщала, что оккупанты создали игровые приложения, которые выманивали у детей геолокацию стратегических объектов.

Сегодня же Telegram-каналы активно ищут подростков для выполнения более серьезных задач, например поджог релейных шкафов, подрыв светофоров и электроопор или закладка взрывчатки. Такие действия часто заканчиваются трагически.

К примеру, в марте 2025 года в Ивано-Франковске двое подростков получили задачу взорвать взрывчатку в людном месте. Российские дистанционно активировали заряд, когда ребята несли его в сумке.

Эксперты настаивают: внимательность родителей – это лучшая профилактика.

Что следует делать:

Разговаривать с ребенком об опасностях таких «игр».

Контролировать контент, который она потребляет в соцсетях.

Проверять круг общения ребенка в Интернете.

Быть настороже, если ребенок становится замкнутым, раздражительным или нервным.

«Красная дверь, желтая дверь» — это не просто «игра», а серьезный риск для психики подростков. Кроме того, оккупанты используют игровые механизмы для того, чтобы вербовать детей на реальные преступления.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: «Красная дверь, желтая дверь»: в Украине распространяется новая опасная игра для детей!

Напомним, российская ФСБ настолько обнаглела, что ищет себе агентов прямо во львовских трамваях. Там появились плакаты с QR-кодами, ведущими на телеграмм-каналы, призывающие к диверсиям. Прямо у входной двери и кабины водителя висел код на баннере и надпись: «Не сомневайся, переходи и осуществи свои мечты».