Красная икра к новогоднему столу: сколько придется за нее заплатить и как не купить подделку

Эксперты советуют покупать только у проверенных производителей и учитывать цену.
Красная икра — не только вкусный, но и полезный деликатес на новогоднем столе, так как содержит много витаминов.
О том, как же добывают икру, сколько придется за нее заплатить и как не купить подделку и контрабанду — 25 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.
КАК ИЗВЛЕЧАЮТ ИКРУ
На одном из рыбных хозяйств неподалеку от Львова форель выращивают уже 20 лет
Для того, что взять у нее красную икру, владелец предприятия Михаил Грабович вылавливает рыбу из бассейна, нажимает на брюхо рыбы и посуда мгновенно наполняется икрой.
"Есть матки высокопродуктивные, которые могут давать литр икры, а есть матки, которые дают 200-300-400 грамм. Мы их отсортировываем. Это не зависит от величины, есть средние матки и они очень продуктивны", — объясняет он.
Далее икру засаливают, а вот подоенную форель отпускают в другой бассейн, где вода — обогащена кислородом.
Пищевую икру форель дает семь-восемь лет. Ее доят раз в год. Сколько именно получают за сезон – тайна. Но владелец хозяйства раскрывает себестоимость содержания одной матки – 5 тысяч гривен. Соответственно и икра недешевая.
"Себестоимость икры высокая из-за больших затрат на корма, на содержание, кормление и заработную плату работникам. Поэтому килограмм икры стоит 1800 гривен", — рассказывает Грабович.
Ее продают в розницу и оптом.
ЦЕНЫ НА ИКРУ
На одесских рынках перед новогодними праздниками красная икра в ассортименте: есть и украинская. Но преимущественно – импортная. Маленькая баночка самой дешевой стоит 95 гривен. Самая дорогая икра – кеты. Сто граммов – от 300 гривен. Чаще всего – берут на вес.
Относительно цен – они, уверяют продавцы, в этом году выросли не слишком – на 5-10%, но желающих купить пока немного. Продавцы надеются: все изменится через несколько дней.
Так, самая доступная красная икра – это икра форели. Ее средняя стоимость примерно 2 тыс. грн. Далее следует икра горбуши – около 2,5-3 тыс грн. И самой дорогой является икра кеты, которая стоит 3 и более тысяч гривен.
Те, кто все же решили скупиться уже – внимательно присматриваются к товару.
Специалисты советуют еще и выбирать не слишком соленую. Иначе – может спровоцировать отеки. Но, в общем, говорят – икра – очень полезна. Однако людям, склонным к аллергиям и детям до трех лет – икру лучше не есть вообще.
КАК ОТЛИЧИТЬ НАСТОЯЩУЮ ОТ ПОДДЕЛКИ
По словам экспертов, на вид икринки должны быть одинаковыми, не иметь резкого запаха. Баночка должна быть промаркирована и упакована герметично.
Для того, чтобы наверняка определить настоящую икру – продукцию нужно залить горячей водой, или же перекисью водорода. Если это настоящая икра, должен образоваться мутно-молочный раствор, говорящий о сворачивании белков.
Кроме подделки — можно встретить и контрабанду из России. По подсчетам экспертов, такой икры в Украину ежегодно незаконно завозят около 250 тонн.
Поэтому эксперты советуют покупать только у проверенных производителей, учитывать цену и помнить, что некачественный продукт может угрожать серьезным отравлением.
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Авторы: Елена Лоскун. Елена Черняева, Маричка Кужик