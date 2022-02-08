Красная ручка и записи: в Сети возникла дискуссия, имеют ли право учителя писать в дневниках

Существование дневников не обязательно.
Красная паста, замечания и вопросы в дневниках — это вызвало немалую дискуссию в Сети. Родители школьников обсуждают, может ли учитель писать замечания и рисовать вопросы в дневниках.
Что говорят об этом педагоги и психологи – в сюжете Сніданку з 1+1.
Елена вместе с внуком-четырехклассником Даней показывают дневник мальчика. Говорят, если бы не красные записи от учителя, то контролировать успеваемость малышей было бы в разы труднее.
Впрочем, в соцсетях тема дневников, особенно замечаний у них учителя, взбудоражила незаурядную дискуссию. Все после сообщения одной из мам школьника: "Имеет ли право учитель писать замечания в дневнике, тем более красной ручкой? Может ли ставить знаки вопроса в ненаписанном расписании, хотя день недели еще не наступил".
Более двух тысяч комментариев под корреспонденцией, а также два противоположных лагеря родителей:
- Как хорошо, что у моего ребенка в школе не нужно дневника. И оценок нет. И дома.
- У кого слишком много свободного времени. Дневник – это личная вещь ребенка. Хочу пишу, хочу рисую, хочу рыбу заворачиваю.
- Да, а что тут такого? Ну, поставил учитель отметки, и что? Если ребенок расстроился, может, с ним просто поговорить, что такое дело точно не стоит переживаний.
- Вот из-за таких родителей страдают и дети, и учителя. Учитель тратит свое свободное время и пишет это для того, чтобы родители обратили внимание на своих детей
- Так что личное дело ученика или его "лицо", где учитель обязан делать пометки?
"Существование дневников не предусмотрено ни одним нормативным актом. То есть нет ни одного закона, постановления, распоряжения, вводящего существование дневников и их введение. Дневник не обязателен в школах. Если его нет у ребенка, ребенок за это не может получать ни одного наказания ", – говорит юрист общественной организации "Отцы SOS" Роман Бондаренко.
Именно поэтому, объясняет он, записывать домашнее задание, или делать какие-либо необходимые пометки ребенок может и в обычной тетради или блокноте в каком ему вздумается виде. Зато дневник – это не больше, чем просто традиция. "Раньше это было средство связи между учителем и родителями, когда не было мобильных телефонов, не было электронной почты и разных мессенджеров. Тогда через дневник передавалась информация", — добавил он.
В свою очередь, детская психология Дарья Силиванова не совсем согласна с этим. А ведь с точки зрения психологии дневник – это не такая уж бессмысленная вещь. "Я сторонница того, чтобы определенные дисциплины и определенная структура в образовании была. Она нужна детям для того, чтобы понимание каких-то задач, ответственности", — говорит она.
Дело лишь в том, на сколько соблюден баланс между лояльными указаниями, рекомендациями и замечаниями учителя и придирчивым отношением к ребенку. Кстати, оно тоже может проявляться в пометках в дневнике. Поэтому если развернули его, а там все красное, психология советует пообщаться с ребенком, а потом с учителем. Дальше – всем вместе искать причины.