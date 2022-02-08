Красная ручка и записи: в Сети возникла дискуссия, имеют ли право учителя писать в дневниках

Существование дневников не обязательно.

Красная паста, замечания и вопросы в дневниках — это вызвало немалую дискуссию в Сети. Родители школьников обсуждают, может ли учитель писать замечания и рисовать вопросы в дневниках.

Что говорят об этом педагоги и психологи – в сюжете Сніданку з 1+1.

Елена вместе с внуком-четырехклассником Даней показывают дневник мальчика. Говорят, если бы не красные записи от учителя, то контролировать успеваемость малышей было бы в разы труднее.

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Впрочем, в соцсетях тема дневников, особенно замечаний у них учителя, взбудоражила незаурядную дискуссию. Все после сообщения одной из мам школьника: "Имеет ли право учитель писать замечания в дневнике, тем более красной ручкой? Может ли ставить знаки вопроса в ненаписанном расписании, хотя день недели еще не наступил".

Более двух тысяч комментариев под корреспонденцией, а также два противоположных лагеря родителей:

Как хорошо, что у моего ребенка в школе не нужно дневника. И оценок нет. И дома.

У кого слишком много свободного времени. Дневник – это личная вещь ребенка. Хочу пишу, хочу рисую, хочу рыбу заворачиваю.

Да, а что тут такого? Ну, поставил учитель отметки, и что? Если ребенок расстроился, может, с ним просто поговорить, что такое дело точно не стоит переживаний.

Вот из-за таких родителей страдают и дети, и учителя. Учитель тратит свое свободное время и пишет это для того, чтобы родители обратили внимание на своих детей

Так что личное дело ученика или его "лицо", где учитель обязан делать пометки?

Может ли учитель писать замечания и рисовать вопросы в дневниках учеников

"Существование дневников не предусмотрено ни одним нормативным актом. То есть нет ни одного закона, постановления, распоряжения, вводящего существование дневников и их введение. Дневник не обязателен в школах. Если его нет у ребенка, ребенок за это не может получать ни одного наказания ", – говорит юрист общественной организации "Отцы SOS" Роман Бондаренко.

Именно поэтому, объясняет он, записывать домашнее задание, или делать какие-либо необходимые пометки ребенок может и в обычной тетради или блокноте в каком ему вздумается виде. Зато дневник – это не больше, чем просто традиция. "Раньше это было средство связи между учителем и родителями, когда не было мобильных телефонов, не было электронной почты и разных мессенджеров. Тогда через дневник передавалась информация", — добавил он.

В свою очередь, детская психология Дарья Силиванова не совсем согласна с этим. А ведь с точки зрения психологии дневник – это не такая уж бессмысленная вещь. "Я сторонница того, чтобы определенные дисциплины и определенная структура в образовании была. Она нужна детям для того, чтобы понимание каких-то задач, ответственности", — говорит она.

Дело лишь в том, на сколько соблюден баланс между лояльными указаниями, рекомендациями и замечаниями учителя и придирчивым отношением к ребенку. Кстати, оно тоже может проявляться в пометках в дневнике. Поэтому если развернули его, а там все красное, психология советует пообщаться с ребенком, а потом с учителем. Дальше – всем вместе искать причины.