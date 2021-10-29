"Красная" зона: как живут одесситы в новых карантинных условиях

Люди нарушают масочный режим.
Одесская область второй день подряд бьет рекорды по количеству новых больных ковидом. Если темпы эпидемии не спадут, то из-за больным со штаммом "Дельта" может не хватить мест в больницах. Также в последние дни уже доходили до критических запасов кислорода. Однако накануне министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил: проблему поставки кислорода в больницы решили.
Какая ситуация в Одесской области — в сюжете ТСН.Ранок 29 октября.
В городе заполнены 96% коек. То есть свободны несколько десятков. И этого не достаточно. Врачи называют две причины – это низкий уровень вакцинации и несоблюдение правил безопасности.
Чувствуется, что город живет в "красной" зоне. На улицах нет много людей.
В маршрутках, трамваях маски надевает половина, а то и меньше пассажиров. Водители тоже нарушают.
В отелях, ресторанах, кафе, кинотеатрах никто не просит показать документ о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте.
Многие рестораны и кафе принимают посетителей.
Параллельно этой жизни есть другая, о которой реально знают только больные, их родственники, врачи и волонтеры.
На десятки больше госпитализаций, даже по сравнению с прошлой неделей. В палатах заканчивается кислород. Тяжелых пациентов вынуждены перевозить в другие больницы Одессы. Чтобы им было чем дышать дальше.
О том, что в Одесской области больше всего циркулирует "Дельта", указывает то, что в области увеличилась и летальность, и госпитализация больных.
За неделю в Одесской области ежедневно новых больных больше почти на 20%. Городские больницы, принимающие пациентов с ковидом, заполнены на 96%. В каждом отделении есть всего по несколько свободных мест.
Напомним, за 28 октября в Одесской области обнаружили 2 156 больных COVID-19. 77 человек умерли от осложнений, 176 пациентов поправились.