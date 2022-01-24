"Красное" Прикарпатье: какая ситуация сложилась в COVID-больницах

Введение "красной" зоны — мероприятие оправдано, говорят медики.

Ивано-Франковская область первой попала в "красную" зону: стремительно растет количество COVID-больных. На дистанцию отправили старших школьников.

Как сейчас заполнены больницы и какие правила карантина начали действовать, рассказала корреспондентка ТСН.Ранок 24 января.

Массовые рождественские гуляния без соблюдения элементарных карантинных ограничений, как например, ношение маски, все же дали себя знать, сетуют медики. Первая городская больница сейчас дежурная, но еще не переполнена. Впрочем, врачи говорят: введение "красной" зоны — мера оправдана, чтобы приостановить стремительное увеличение больных, а также коллапс в больницах.

В Центральной городской больнице тоже много больных. Впрочем, тоже места есть. Ведь для приема COVID-больных там уже развернули два дополнительных отделения.

Какие ограничения ужесточились в "красной" Ивано-Франковской области | Новости Украины

Эта волна, по словам медиков, более мощная. Многие люди болеют целыми семьями, но характеризуются более легким течением болезни. Большинство пациентов отправляют лечиться дома. Кроме того, вакцинация дает себя знать: девять из десяти госпитализированных – это невакцинированные.

Тем не менее, режим "красной" зоны требует ряда ограничений. В первую очередь, это касается учеников 5-11 классов, ведь они снова будут учиться дистанционно. По предварительной информации, до 7 февраля. Садочки и младшие классы школ будут работать в обычном режиме.

Кофейни, магазины, салоны красоты, спортзалы и т.д. будут работать без ограничений при одном-единственном условии: весь персонал и посетители должны быть 100% вакцинированы — иметь "зеленый" сертификат.