"Красную" Одессу ждет транспортный коллапс: пассажиры возмущены, маршрутчики угрожают не выйти на работу

Водителей-нарушителей принялись воспитывать полицейские и сознательные горожане.

В Одессе, которая с 18 октября перешла в "красную" зону карантина, из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19, не слишком озабочены соблюдением новых ограничительных правил. В общественном транспорте единицы в масках, а водители маршруток полностью забивают их пассажирами. Это при том, что в "красной" зоне должны брать людей только на сидячие места и только в масках.

О том, как живется и работается в городе во время усиленных запретов — 19 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Воспитывать водителей принялись патрульные. В часы пик выборочно останавливают транспорт. Уже есть и административные протоколы по 17 тысяч штрафа на водителей. На помощь патрульным пришли и сознательные одесситы. В полиции начали получать звонки от неравнодушных, которые указывают на каких маршрутах переполненные автобусы и какие водители грубо нарушают правила перевозки пассажиров в "красной" зоне. Некоторые даже снимает лично эти нарушения.

"Есть уже и выписанные административные материалы, есть выявленные нарушения со стороны перевозчиков. Есть обращениях от граждан, которые мы также отрабатываем", — отмечает пресс-секретарь патрульной полиции Алла Марченко.

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Не обходится и без скандалов. Чаще всего после остановки полицейскими водителя маршрутки, который нарушил режим перевозки, за него заступаются пассажиры, мол, если он будет брать только "сидячих", то на остановках будут образовываться огромные очереди. А им нужно и на работу ехать, и домой.

Сами же водители маршруток даже угрожают, если и в дальнейшем будут действовать такие правила, они просто не выйдут на маршруты, ведь им и не выгодно перевозить только стоячих пассажиров, поэтому Одессу может в ближайшее время ждать и транспортный коллапс.

Напомним:

В Украине к уже пяти "красным" областям могут добавиться еще четыре региона: Житомирская, Сумская, Луганская и Харьковская области. Усилить ограничения там могут уже на этой неделе.

там могут уже на этой неделе. По состоянию на середину октября Украина занимает второе место по уровню смертности от COVID-19 среди стран Европы.

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