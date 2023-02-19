"Красные линии" Путина: экс-посол США в Украине ответил, когда ВСУ получат ракеты ATACMS и истребители

По мнению дипломата, главная причина, чтобы не посылать такое вооружение и авиацию – робость администрации в Вашингтоне.

Украина обязательно получит дальнобойные ракеты ATACMS и авиацию, но пока США колеблются с таким решением из-за страха перед "красными линиями" Путина.

Об этом заявил бывший посол США в Украине директор Центра Евразии в Atlantic Council Джон Хербст в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

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"Сейчас речь идет о ракетах дальностью 300 км. И если бы мы вам посылали ATACMS и подобные ракеты, я думаю, что вы могли успешно завершить контрнаступление и разорвать сухопутный коридор из РФ в Крым. И если бы вы разрушили Керченский мост, тактическая проблема обеспечивать Крым была бы огромной. Политический эффект в России от такого поражения мог бы быть решающим. И такое наступление – в интересах не только Украины, но и США и НАТО", – говорит Хербст.

По мнению дипломата, главная причина, чтобы не посылать такое вооружение и авиацию – робость администрации в Вашингтоне.

"Они всегда говорят "нет", но потом передумывают. Но я не могу точно сказать, когда они изменят свое мнение. Они опасаются этих "красных линий" Путина, но и опасаются критики со стороны Конгресса. Поэтому я уверен, что вы получите ATACMS и истребители. Но это может быть как через месяц, так и через полтора года", – подытожил Джон Хербст.