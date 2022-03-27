Красный Крест коллаборантов: как международное движение со столетней историей работает на Путина

Международный Комитет Красного Креста признался, что способствовал депортации украинцев в Россию. Более того, там даже не думают извиняться, планируя открытие центра для приема украинцев в российском Ростове.

Украинцы объявили бойкот Красному Кресту, который фактически превратился в коллаборантов. Украина призывает больше не перечислять им ни копейки, требуя уволить главу Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петера Маурера. В это трудно поверить, но это международное движение, которое существует уже более века и насчитывает 97 млн добровольцев, потакает кровавой войне России против Украины.

Что же произошло?

Во-первых, Красный крест способствует принудительной депортации украинцев в Россию. Началось это еще 18 февраля. То есть, за неделю до начала полномасштабного наступления России. Около 61 тыс. украинцев принудительно вывозили из Донецкой и Луганской областей в Россию. И что самое интересное, Красный крест написал об этом в своем публичном отчете.

Только из Мариуполя в РФ или "ОРДЛО", по словам мэра города Вадима Бойченко, были депортированы от 20 до 30 тыс. украинцев. Причем людей похищают прямо на улицах и принудительно вывозят в мордор. А сейчас гражданам Украины, оказавшимся в окружении российских войск, в том числе под Киевом, предлагают "эвакуироваться" в Беларусь.

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщила ужасную цифру. Только за 26 марта из Донбасса вывезено более 19,6 тыс. мирных жителей, 3300 из них – это дети. Путинский режим проводит массовую депортацию населения оккупированных территорий Украины, как Гитлер во время Второй мировой.

Во-вторых, Красный Крест хочет открыть центр для убегающих от войны украинцев в российском Ростове. Об этом глава МККК Петер Маурер лично попросил министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время визита в Москву. В Верховной Раде уже назвали это коллаборационизмом, призывая Маурера уйти в отставку.

В-третьих, с 24 февраля Красный Крест не то, что ничего не сделал в Украине по организации гуманитарных коридоров и доставке гуманитарной помощи в самые горячие точки, но и вывез своих сотрудников в более безопасные (как они считают) места, например, во Львов. Более того, по словам Владимира Зеленского, МККК запрещает использовать свою эмблему на украинских автомобилях, выполняющих гуманитарные миссии.

ТСН.ua собрал все факты потакания деятельности Красного Креста военным преступлениям России и проанализировал, как можно направить работу этого международного движения на реальную помощь украинцам во время войны.

Забыли, кто они такие

Что мы знаем о Красном Кресте? Большинству украинцев знакомо это название еще с 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и с оружием ворвалась на Донбасс. Это международное движение призвано работать в горячих точках, оказывать помощь людям на войне, во время стихийных бедствий, организовывать гуманитарные коридоры и доставлять гуманитарную помощь. Обычно автомобили, одежда и снаряжение маркированы красным крестом, полумесяцем, кристаллом или звездой Давида на белом фоне.

Однако, по словам украинских волонтеров и военных, ни в Чернигове, ни в Сумах, ни в Мариуполе или в Харькове вы их не увидите. Более того, они просто вывезли своих сотрудников в более безопасные места на Западе Украины, а желающим присоединиться к рядам движения просто запрещают использовать символику Красного Креста.

В этом тексте ТСН.ua сознательно пишет "Красный Крест". Дело в том, что Международный Комитет Красного Креста (МККК) и Общество Красного Креста Украины начали отмежевываться друг от друга. Мол, украинское Общество не несет ответственности за бездействие МККК в Украине; за визит главы МККК Петера Маурера в Москву; за попытку открыть центр в Ростове; и при содействии депортации украинцев в Россию, то есть фактически за коллаборационизм. Однако можно ли на войне отмежевываться от своей "материнской" структуры?

Действительно, МККК – это нейтральная организация, живущая за счет пожертвований разных доноров. Они говорят, что должны говорить "со всеми сторонами конфликта". При этом, что также правда, войну России против Украины и развязанный Путиным геноцид украинцев МККК называет именно "конфликтом", потому что это, по словам Петера Маурера, "терминология Женевской конвенции", а слово "война" употребляют скорее как разговорный вариант.

Бюджет МККК на помощь Украине — это $267 млн. На деньги, которые весь мир переводил на помощь украинцам (среди которых было много известных знаменитостей и известных на весь мир международных компаний), которые Россия просто "утюжит" ракетами и артиллерией, 15 марта международная миссия Красного Креста в составе 30 человек просто уехала из Мариуполя, когда никому не давали зеленых коридоров, а несколько сотен тысяч украинцев остались заблокированными в городе без еды, воды, тепла, света и связи с миром. Сотрудников МККК видели в ресторанах Львова, где они пили далеко не кофе, воду и чай.

Во многих селениях под Киевом Красный Крест вообще не видели. ТСН.ua лично пообщался с несколькими семьями, которые неоднократно обращались за помощью в это международное движение, чтобы выбраться из российского ада. Им даже никто не ответил. ТСН.ua также побеседовал с несколькими семьями из Чернигова. Сейчас они находятся на Западе Украины. Им удалось выбраться из окруженного рашистами города до того, как они взорвали мост, который соединял Чернигов с Киевом.

"Выходили из-за волонтеров на МККК, однако нам так никто и не помог. Когда наш дом разбомбило, мы собрали детей, наших родителей, сели в машину и уехали. Волонтеры подсказали наиболее безопасный путь. Мы чудом остались живы, потому что вся дорога простреливается", – рассказывает Ирина Л. из Чернигова.

Поэтому донорские взносы, которые были собраны мировым сообществом и перечислены на счета МККК для помощи Украине, не могут быть использованы для открытия офиса в России, ведь это откровенное спонсорство оккупанта и агрессора, откровенное финансирование терроризма, и откровенное финансирование геноцида в Украине.

Привлечь к ответственности

ТСН.ua также связался с черниговскими волонтерами. Говорят, что несколько представителей именно Общества Красного Креста Украины работают в городе. Однако, как и в случае с Мариуполем, Харьковом, Сумами и другими городами и городками, в Чернигове нет гуманитарных коридоров, организованных Красным Крестом.

В то же время украинцам предлагают выезжать в Россию или Беларусь. Все это делается специально для создания "нужной" картинки на российском телевидении, доводя украинцев прямо в отчаяние, в частности в Мариуполе, где люди сидят неделями в подвалах и бомбоубежищах без пищи, воды и света, боясь даже шепотом говорить. И в таком состоянии их вывозят в российские лагеря, отбирая документы, а депутаты Госдумы туда приезжают просто пофоткаться.

А затем, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, после прохождения фильтрационных лагерей украинцев отправляют в экономически депрессивные российские районы. По словам директора Института будущего Вадима Денисенко, МККК занял исключительно пророссийскую позицию.

"А последняя история о встрече Маурера с Лавровым в Москве и заявления о том, что они собираются открывать свой центр в Ростовской области, только уверяет меня в том, что МККК перестал выполнять свои функции. Поэтому, к сожалению, мы должны понимать, что руководство МККК де-факто самоустранилось и практически работает на сторону россиян", — комментирует ТСН.ua Вадим Денисенко.

Да, по его словам, Общество Красного Креста Украины пытается делать определенные вещи. Но все прекрасно понимают задачу Красного Креста на этом этапе – это прежде всего эвакуация и гуманитарные коридоры. А Общество Красного Креста Украины без помощи МККК их обеспечить не может. Все гуманитарные коридоры, которые функционируют в Украине, — это исключительно усилия дипломатов, политиков, церквей, волонтеров и международных друзей Украины.

В то же время Красный Крест, который должен возглавить этот процесс, занимается саботажем и открытой работой в РФ. По словам гендиректора МККК Роберта Мардини, в Украине работает 600 их сотрудников. Тем не менее, они отсиживаются преимущественно в гостиницах Одессы, Днепра, Львова и других относительно безопасных местах, которые Россия не ровняет с землей ракетами и бомбами.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий написал открытое обращение в МККК с призывом не легитимизировать "гуманитарные коридоры" на территорию РФ, не поддерживать похищение и принудительный вывоз украинцев в Россию, и изменить свое решение об открытии центра в Ростове.

Напомним, что еще в самом начале полномасштабного российского вторжения в Украину, министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук просила МККК вывезти тысячи мертвых тел рашистов с территории Украины. Однако они даже этого не смогли сделать, не говоря уже о помощи живым украинцам, отмечая, что новых офисов в Украине открывать не планируют, чего не скажешь о российском Ростове.

Если это произойдет, то, по словам Ирины Верещук, МККК станет соучастником путинских военных преступлений в Украине. При этом советник МККК Андрей Круглашов оправдывается у себя в Facebook, что МККК никогда не помогает и не совершает принудительных эвакуаций, а визит Маурера в Лаврово в Москву называет дипломатическим жестом нейтральности. Мол, он просил российскую сторону открыть гуманитарные коридоры и дать возможность доставить гуманитарную помощь.

МИД Украины обратился к Красному кресту с нотой за разъяснением. В публичных комментариях МККК неоднократно замечал, что, оказывается, для организации гуманитарных коридоров или обмена пленными должна быть договоренность между украинской и российской армиями, а сам МККК здесь ни при чем.

Зато, как написала в своем Facebook депутат Роксолана Подласа, за несколько месяцев до начала широкомасштабного российского вторжения, МККК обрывал телефоны народным избранникам, потому что хотел изменений к украинскому законодательству по получению в аренду коммунальных помещений на льготных условиях. То есть, бесплатно или почти бесплатно, а не через аукцион за деньги. Когда украинские народные депутаты обратились в МККК с просьбой организовать эвакуацию или хотя бы получить разрешение на использование флага Красного Креста в эвакуационной колонне, это международное движение сделало вид, что является предметом интерьера.

ТСН.ua также обратился за комментариями к МККК, Обществу Красного Креста Украины и международным экспертам. Как только редакция их получит, сразу же опубликует и добавит к этому материалу.