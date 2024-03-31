Красный Крест "на службе" у россиян: шокирующие свидетельства освобожденного из плена украинца

Украинские военные, находясь в российском плену, всегда надеются, что однажды в дверях их тюрьмы вместо мучителей и душегубов появятся представители Международного комитета Красного Креста. Это могло бы прекратить их пытки и хотя бы немного улучшить условия содержания. Однако, как рассказал один из освобожденных из плена украинцев, некоторые люди, прикрывавшиеся флагом этого движения, откровенно унижали наших бойцов.

Об этом говорится в специальном репортаже ТСН.Тиждень.

Международный Красный Крест существует около столетия. Как объясняет представитель Международного комитета Красного Креста Александр Власенко, миссия этой организации — помогать населению, гражданскому населению, страдающему в результате вооруженного конфликта или другой ситуации насилия.

Также Красный Крест стоит на страже Женевских конвенций и, что для нас сейчас приоритет, контролирует права военнопленных, ищет их.

Кто видел Красный Крест?

Константин Кожекин, офицер бригады "Азов", теперь занимается вопросами военнопленных. Два года тому назад защитник Мариуполя и сам находился в плену.

“Питьевой воды не было в течение всего плена. Я потерял 27 килограммов”, — вспоминает он условия содержания.

В течение 4 месяцев он пробыл в тюрьме в Оленивке — в месте, которое до сих пор для всех нас отзывается холодом в костях. Там на момент теракта со стороны РФ находились 193 человека. Почему МККК не пришел туда — к украинским военнопленным?

“Что касается Красного Христа – вот мой личный опыт. Когда мы выходили в плен, нам раздали какие-то бумажки, где мы отметили фамилию, имя и контактный номер телефона наружу. На этом все сотрудничество закончилось”, – рассказал Константин.

В Оленовской колонии "гаранта безопасности" наших военнопленных, по словам Кости, не было ни разу.

"Они приезжали только раз, еще до нашего приезда туда. Они посмотрели на условия, которые им показали [оккупанты], возможно, обустроили несколько помещений и показали Красному Кресту. Потом мы не видели их ни разу", – говорит он.

Также читайте Российский Красный Крест распространяет пропаганду Кремля: что говорит Украина и мир

Родные пленных Оленивки в тот момент тоже надеялись на Красный Крест. Однако, казалось, статусная организация знает гораздо меньше о преступлении, чем вдовы погибших там заключенных.

"Они говорили, что планируют туда поехать, сделать расследование, все зафиксировать, но этого не произошло. Когда вернулись в сентябре ребята в Большом обмене, они уже начали рассказывать, как это произошло”, – говорит Ольга Андрианова, вдова одного из пленных.

Но некоторые сведения МККК из Оленивки все же получили.

“У нас не было разрешения туда попасть. Когда произошла трагедия в Оленивке, мы на следующий день буквально направили запрос и, к сожалению, к телам некоторых у нас был доступ, и мы потом участвовали в том, что эти тела переправляли. А к живым людям, к сожалению, нет”, — рассказал ченик МККК Александр Власенко.

Конечно, это подняло волну негодования. Гарантов Женевских конвенций упрекают в бездействии и подозревают: не подыгрывает ли Международный Красный Крест агрессору?

Волк в овечьей шкуре?

Около года назад нашей коллеге Кате Осадчей удалось провести день в головном офисе Международного комитета Красного Креста в Женеве. Она тогда задала ряд острых вопросов, ответы на которые в переводе с дипломатического языка по существу означают – в Женеве признают, что Кремль плюет на все договора и правила. И Красный Крест бессилен.

“Мы можем эту претензию, так сказать, переправить государствам. Они взяли на себя обязанности – в частности, допускать нас к военнопленным. Но, конечно, что мы не можем взять и с ноги открыть дверь тюрьмы”, — объясняет представитель МККК.

"Они нам в плену прямым текстом говорили, что нам эти все Женевские конвенции до одного места", — вспоминает Константин.

А военный медик Орест Грицюк, проведший в плену 9 месяцев, в одном из интервью рассказал, что Красный Крест за все время видел только раз – в Горловке. И это было не самое лучшее знакомство.

“Они над нами смеялись, обзывали нас свиньями. Ешьте, жрите, украинские свиньи, чтобы потом не говорили, что вас плохо кормили”, — вспоминал он разговор с якобы представителями Красного Креста.

Также читайте Оккупанты используют символику Красного Креста на военной технике – фото

Однако кем на самом деле были эти люди точно неизвестно. Международный комитет убеждает – их представителей там точно не было.

“Дело в том, что у нас есть в нашей делегации и граждане Украины, и граждане других стран. Но есть одна единственная вещь, которую совершают только граждане третьих стран. Это посещение военнопленных”, — пояснил спикер МККК.

То есть россиян в этой делегации быть не могло. Кто же тогда выдавал себя за Международный комитет?

По словам Ореста Грицюка, по произношению и внешности – это были славяне, с русыми волосами. Единственный вариант, который напрашивается, — посещали пленных представители российского Красного Креста, которому регулярно делают упреки и предъявляют обвинения. Недавно украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец потребовал расследовать деятельность российского КК из-за нарушения принципа нейтральности. Говорят, они постоянно сотрудничают с "Z-патриотами".

Нужен ли МККК?

Два года раздаются жалобы на бездействие МККК. Говорят, что эта структура стала пережитком. Хотя в самом Международном комитете Красного Креста говорят, что просто не обнародуют все свои достижения. А еще – придерживаются принципа нейтралитета.

"Этот нейтральный статус нам очень помогает как раз попадать в места содержания под стражей. В частности, в Абу Грейб, в Ираке, в ту печально известную тюрьму. Попадать туда позволяет именно наш нейтральный статус”, – убеждает Александр Власенко.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными говорят – именно секретность и молчаливость являются залогом того, что у них есть хоть какой-то доступ к местам, которые Россия тщательно скрывает.

Также читайте Зеленский "наехал" на ООН и Красный Крест за игнорирование катастрофы на Каховской ГЭС

“Россияне не держат украинских военнопленных в специальных лагерях. У них более 100 мест, которые фактически являются теми же местами, где они содержат осужденных за уголовные преступления. Даже физически, географически добраться до этих мест бывает тяжело. Плюс Россия, конечно, не дает полный доступ и поэтому работать с такой страной очень сложно”, — объясняет представитель Координационного штаба Петр Яценко.

Здесь убеждают, что за последний год работа МККК в России начала давать плоды. Впрочем, только начала! Ибо 40% вернувшихся из российского плена защитников считались без вести пропавшими. И это значит, что МККК ничего о них не знала. И это горькая оценка самой главной задачи международной организации. Даже в Ираке у них получалось лучше!

Представитель Красного Креста унижал украинских военных! Расследование ТСН.Тижня

Напомним, во время пасхальной проповеди перед традиционным благословением Urbi et Orbi в воскресенье, 31 марта, Папа Римский Франциск призвал Россию и Украину обменять военнопленных по формуле "всех на всех".

Читайте также: