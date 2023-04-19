Красный уровень опасности: села на Днепропетровщине готовят к эвакуации из-за паводка

Красный уровень опасности в Днепропетровской области. Область уже несколько дней подряд затапливает из-за весеннего паводка и сброса воды по каскаду водохранилищ Днепра. Местами вода поднялась более полутора метров и дальше прибывает, залило сотни домов в низменных районах, говорится в ТСН.

На набережной Днепра там, где неделю назад можно было свободно ходить, нужно брести по воде. В городском совете говорят, уровень воды самый высокий за последние 10 лет. Ушли под воду и пляжи. Кое-где песка не видно совсем, а река добралась до парковых зон, в десятках метров от русла.

Страдают и кафе и рестораны, расположенные на набережной. Много где пришлось убрать столы, потому что на полу стоит вода. "Со вчерашнего дня началось, откачиваем воду насосами, черпаем ведрами, вчера откачали, а сегодня снова", — говорят в заведении, что на берегу Днепра.

В кранах днепрян вода сменила окрас, стала мутной. Однако в "Днепропроводке" уверяют, ситуация не критическая и вода безопасна для здоровья.

По данным ГСЧС, сейчас подтоплено около 350 домовладений, в основном расположенных в русле рек. Спасатели ситуацию объясняют значительным сбросом воды при пропуске весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада.

Из села Обуховка лодкой переправили на сухую землю 11 человек, из них семеро детей. А вот в Куриловке это один из самых затопленных поселков, от эвакуации пока отказываются. Хотя кое-где там можно пробраться только на лодках, зайти в дома у людей уже нет возможности.

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