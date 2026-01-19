"Красный уровень" загрязнения воздуха: почему украинцам советуют не выходить на улицу

В Киеве и на западе Украины зафиксировали загрязнение воздуха / © Getty Images

В Украине фиксируют массовое загрязнение атмосферного воздуха, которое превышает показатели в пять раз. Специалисты настоятельно рекомендуют гражданам закрывать окна и ограничить пребывание на улице. Сейчас худшие показатели («красный уровень») наблюдаются как в столице, так и в западных областях страны.

Плохое качество воздуха жители могут почувствовать физически: оно провоцирует кашель, головную боль, а также жжение в глазах и горле.

Причина — «ледяная ловушка» антициклона

Эксперты связывают ситуацию с мощным Азиатским (Сибирским) антициклоном, который принес в Украину экстремальные морозы. Кроме низких температур, он стал причиной застоя воздушных масс.

Эколог Александр Соколенко объясняет, что такое явление для Украины не новое, а главными факторами являются сочетание погоды и деятельности человека.

«Загрязнению способствует Азиатский антициклон. Воздушная масса сейчас малоподвижная. Поскольку самая низкая температура (до -14°C в Киеве и до -30°C — на западе) фиксируется именно возле поверхности, холодный воздух становится тяжелым и „прижимает“ все выбросы к земле. Из-за отсутствия вертикальной циркуляции вредные примеси никуда не деваются», — отмечает эксперт.

Что именно отравляет воздух

По словам эколога, основными источниками загрязнения сейчас являются:

Автотранспорт: выхлопные газы в безветренную погоду остаются в приземном слое.

Генераторы: из-за дефицита электроэнергии массовое использование бензиновых генераторов дает значительную дополнительную нагрузку на атмосферу.

Печное отопление: на западе Украины, где морозы достигают -30°C, люди интенсивно отапливают дровами, что создает плотную завесу дыма.

Похожая ситуация характерна для восточной Польши, где население для обогревания помещений активно использует уголь. В безветренные дни это создавало сплошной смог высотой до десяти метров над землей даже при условии чистого неба.

Когда очистится небо

Ситуация в Киеве и регионах изменится только вместе с погодой. Александр Соколенко выделяет два сценария очищения:

Потепление: солнце начнет прогревать землю, что запустит вертикальную циркуляцию воздуха. Приход циклона: активные воздушные массы с Атлантики принесут ветер, который «разгонит» накопленные вредные вещества.

Однако ближайшие два дня в столице прогнозируют туманы, которые только усилят концентрацию смога.

«Туманы будут способствовать загрязнению воздуха, и оно будет еще больше, чем сейчас. Все изменится, когда появится ветреная погода. Людям стоит прислушаться к советам и меньше находиться на улице. Хотя из-за сильных морозов большинство не особо решается на прогулки по городу», — заключает Александр Соколенко.