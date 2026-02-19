"Красотка" из TikTok выманила у военного 930 тыс. грн на "общий дом"

Мошенница выманила у военного почти 1 млн грн / © iStock

На Львовщине к 5 годам лишения свободы приговорили женщину, которая создала в социальной сети TikTok фейковый аккаунт «Ангелочек ВСУ» и в течение длительного времени выманивала средства у военнослужащего Национальной гвардии. Используя чужие фото и придумывая трагедии, мошенница обогатилась на более 930 тысяч гривен.

Об этом говорится в приговоре Жидачевского районного суда Львовской области.

Фейковая любовь в TikTok

Как установило следствие, жительница села Мазуровка на Львовщине еще в конце 2022 года создала страницу под названием «Ангелочек ВСУ» и выдавала себя за военного медика. Вместо собственного фото она поставила снимки другой девушки. В сети она познакомилась с нацгвардейцем, который на тот момент находился на службе.

После длительной переписки женщина вошла в доверие к мужчине, «создав у него полную иллюзию близких отношений». Впоследствии она начала выманивать у него деньги.

«Смерть брата» и «дом для совместной жизни»

Чтобы получить первые крупные суммы, она придумала страшную историю.

Февраль 2023: Сообщила любимому, что ее брат-военнослужащий погиб на фронте. Попросила 15 000 грн на погребение. Мужчина сразу перевел средства.

Март — май 2023: Придумала новую легенду — покупка дома в Дрогобыче для их будущей совместной жизни. Так она выманила более 80 000 грн .

Май 2023: Дважды «попадала в ДТП». Сначала просила деньги на «решение проблем», затем — на лечение вымышленных травм. Пострадавший прислал еще более 35 000 грн.

Материалы суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Получила банковскую карточку и «обнулила» счета

В июне 2023 года мошенница пошла еще дальше. Она убедила военного прислать ей его банковскую карточку «ПриватБанка» по почте, якобы для оформления документов на тот самый вымышленный дом. Получив карточку и пароль, женщина получила полный доступ к средствам защитника.

В течение нескольких месяцев она методично похищала деньги со счета:

Снимала наличные в банкоматах пгт Журавно (суммы по 10-20 тысяч грн за раз).

Переводила деньги на свои карты (транши по 25-30 тысяч грн ).

Оплачивала покупки в магазинах и пополняла мобильный.

Общая сумма убытков составила 931 955 гривен.

Что сказала женщина

В судебном заседании обвиняемая полностью признала вину. Она подтвердила, что использовала фото другой девушки и манипулировала чувствами военного. Пыталась убедить суд в «искреннем раскаянии», однако судья отнесся к этому скептически.

Из приговора суда: «Суд отклоняет обстоятельство „искреннее раскаяние“, поскольку она выразила его только в дебатах без всяких эмоций. Женщина не попросила прощения у потерпевшего и не вернула ни копейки из похищенного почти миллиона».

Суд также учел, что женщина не работает, воспитывает троих детей, но при этом неоднократно привлекалась к админответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Приговор

Жидачевский районный суд признал женщину виновной по статьям о мошенничестве (ч. 3 ст. 190), похищение документов (ч. 1 ст. 357) и кражу в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185).

Ее приговорили к 5 годам лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу осужденная остается под личным обязательством. Потерпевший нацгвардеец требовал для нее максимального наказания.