Кратчайший путь для наступления на Киев: эксперт назвал ценность Сумского направления для путинской армии

После заявления главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова о вероятности наступления российской армии на Сумы оценку ситуации дал бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

В комментарии для ТСН.ua эксперт отметил, что Сумское направление является одним из кратчайших путей между Россией и Киевом.

"Уже сейчас на Сумщине, в приграничье очень громко. Ситуация там достаточно динамичная. Оккупанты задействуют по приграничной территории КАБы, мины, артснаряды, там действуют российские ДРГ. Последние не просто заходят, чтобы посмотреть, а буквально разведывают то, где у нас слабые места в оборонных и защитных линиях. Им, ДРГ, важно создать соответствующую карту поля боя, чтобы атаковать там, где у нас наиболее сложная ситуация и наиболее слабая оборона", – говорит Владислав Селезнев.

По его данным, на территории Курской области у врага накоплено 10,5 тысяч личного состава.

"Но сейчас осуществляется передислокация по меньшей мере 14 эшелонов, где 3 –3,5 тысячи личного состава и до полутысячи единиц вооружения и военной техники. Этого, 14 тысяч личного состава, мало, чтобы атаковать, а тем более захватить Сумы. А создать нам определенные проблемы в приграничье – да", – говорит эксперт.

Селезнев отмечает: "Обратите внимание, что на Сумщине бои идут на расстоянии 3–5 км от границы. Дальше у врага физически нет ресурса продвигаться вперед".

На вопрос о том, почему для врага важно Сумское направление, эксперт отвечает так: "Это один из кратчайших маршрутов в направлении Киева. Но чтобы этот путь преодолеть, захватчикам нужно сломать наше сопротивление. Для этого нужны ресурсы, которых у врага нет и в обозримой перспективе мы их там не видим. 14 тысяч – это не 140 тысяч. Поэтому я считаю, что в определенной мере это попытки растянуть наши резервы. Сейчас у нас сложнейшая ситуация на восточном фланге российско-украинского фронта. Краматорское, Покровское направления – там ад. Наши подразделения вместо того, чтобы усиливать этот участок фронта, вынуждены отправляться на север Харьковской области".

По словам Селезнева, вражеская армия, скорее всего, руководствуется установкой, что чем больше она растянет фронт, тем тем легче ей будет атаковать на главном направлении.

"На летнюю кампанию у врага ключевая миссия – это полная оккупация Донетчины. Для того, чтобы заставить нас растягивать наши резервы, они будут проявлять активность не только на севере Харьковской области, в перспективе – на Сумщине, но и на юге Запорожской области. Там такой же ад. Масштабы несколько меньше, но и туда нам нужно направлять определенные резервы, чтобы стабилизировать ситуацию на всем участке фронта", – резюмирует бывший спикер Генштаба ВСУ.

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