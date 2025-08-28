Кредитная карта "100 дней" от Райффайзен Банка: в чем преимущества и как быстро оформить

Реклама

В мире, где цены меняются быстрее, чем погода, умение разумно управлять деньгами — это настоящая суперсила. Финансовая грамотность сегодня нужна каждому, потому что у всех случаются ситуации, когда деньги нужны прямо сейчас: неожиданные расходы, спонтанные покупки или просто желание приобрести немного больше, чем позволяет бюджет.

Скоро 1 сентября — и это настоящий тест на выносливость для любого кошелька. Новый учебный год — это не только тетради и форма, а еще и желание дать ребенку самое лучшее: качественное, современное, удобное. Даже если вы все тщательно просчитали и составили четкий список, расходы могут выйти далеко за пределы плана.

А еще есть те самые соблазнительные скидки. Знаешь, что выгодно, но зарплата — через несколько дней. И тут на помощь приходит кредитная карта. Это отличный вариант, ведь он позволяет не ограничивать себя в покупках.

Реклама

Мы решили расспросить украинцев, пользуются ли они кредитными картами и на что тратят больше всего средств. Часть респондентов признается, что обращается к кредитке в случае задержки зарплаты или непредвиденных расходов — чаще всего на продукты или досуг. Другие — наоборот принципиально не пользуются кредитами. Некоторые используют кредитку как основную платежную карту — из-за кэшбека и выгодных условий. В то же время большинство старается погашать задолженность ежемесячно.

Согласитесь, у всех было такое, что деньги нужны прямо здесь и сейчас из-за непредвиденных расходов или покупки чего-то дорогого? Или, возможно, вы увидели какую-то выгодную скидку, а до зарплаты она уже исчезнет? В такие моменты хорошая кредитная карта может стать спасением. Одним из вариантов купить все необходимое или желаемое является кредитная карта «100 дней» от Райффайзен Банка.

Кредитная карта «100 дней» имеет множество преимуществ:

Длительный льготный период — до 100 дней. Это значит, что покупку можно сделать сразу, а рассчитаться постепенно — без переплат;

Кредитный лимит, которого хватит на большинство ваших прихотей, — до 300 000 грн, а для премиум-клиентов еще больше — до 500 000 грн;

Кэшбек до 20% на выбор в 2 из 6 категорий ежемесячно. Можно выбрать, например, «одежда и обувь», если планируете обновлять гардероб школьнику.

Оформление полностью онлайн в удобном новом приложении MyRaif без необходимости посещения отделения. Никаких посещений отделений — все онлайн, в несколько кликов.

Более 2 миллионов украинцев уже зарегистрировались в MyRaif. Это удобный сервис, который развивается вместе со своими пользователями.

Реклама

«В самом приложении тоже немало приятных бонусов:

никаких комиссий при переводах на карты любого банка и через IBAN, оплата коммуналки, пополнение мобильного, снятие наличных в любом банкомате по Украине — все это без лишних затрат;

выгодная валюта — можно купить доллары и евро прямо в приложении по выгодному курсу. А еще бывают спецдни, так называемый «Валютный курсопад», когда курс становится еще выгоднее;

надежная защита — современные технологии шифрования и аутентификации гарантируют безопасность личных данных и транзакций», — рассказывает Роман Баранов, руководитель по вопросам развития сегмента частных лиц Райффайзен Банка.

*Партнерский материал совместно с Райффайзен Банком