Кредитная ловушка на Ровенщине: как эксработница банка вешала долги на онкобольных и пенсионеров

В Здолбунове эксработница банка устроила кредитную ловушку для людей

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В Здолбунове в Ровенской области разгорелся громкий скандал вокруг 32-летней местной жительницы, обвиняемой в повторном мошенничестве в особо крупных размерах и легализации средств, полученных преступным путем. Женщина входила в доверие к горожанам и оформляла на них кредиты в разных банках.

И хотя следователи полиции уже завершили расследование и направили дело в суд, его рассмотрение затягивается месяцами — из-за массовых самоотводов судей потерпевшие до сих пор не могут добиться справедливости, оставаясь один на один с долгами, которые из них пытаются истребовать банки.

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Оформила 21 кредит и обманула людей почти на 2 миллиона

По данным полиции в Ровенской области, следователи ОП № 6 (г. Здолбунов) завершили досудебное расследование в отношении 32-летней фигурантки, обвиняемой в повторном мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, а также в легализации средств, полученных преступным путем.

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Злоумышленница уже не была работницей банковского учреждения, однако продолжала представляться ее сотрудницей. Для введения в заблуждение потерпевших она использовала служебную терминологию и сообщала ложные сведения о своей якобы трудовой деятельности.

Получив обманным путем от граждан личную информацию для идентификации в автоматизированной банковской системе, фигурантка с помощью электронно-вычислительной техники авторизовалась от имени потерпевших и совершала незаконные финансовые операции. В частности, без ведома и согласия граждан оформляла кредитные заявки, после чего завладевала денежными средствами», — отмечают в полиции.

В общей сложности правоохранители установили, что обвиняемая оформила 21 кредит в пяти банках на десять потерпевших. Максимальная сумма одного кредита составляла почти 240 тысяч гривен, а общая сумма нанесенного ущерба составляет 1 972 853 гривен.

Действия женщины квалифицированы по ч. 5 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное повторно, в условиях военного положения, в особо крупных размерах и с использованием электронно-вычислительной техники), а также по ч. 2 ст. 209 УК (легализация имущества, полученного преступным путем). Суд избрал ей меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

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В полиции добавляют, что женщина признает свою вину. Тем не менее ей грозит лишение свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Истории пострадавших: «Воспользовалась тем, что я заболела онкологией»

Потерпевшие рассказывают, что женщина жительница села Глинск, Здолбуновской ОТО. Долгое время работала именно в Здолбунове в филиале банка и оформляли кредиты, поэтому ее многие знали лично.

Одна из пострадавших, жительница Здолбунова Виктория Мосийчук, рассказала ТСН.ua, что стала жертвой своей бывшей подруги Марии Швец в самый тяжелый период жизни:

«Когда я заболела онкологией, Мария Швец была первой, кто об этом узнал. Тогда она мне предложила взять на лечение кредит в банке, где она вроде бы работала. И я согласилась. Мария попросила доступ к моему телефону и кредитную карту я оформляла через „Дію“, без посещения банка. На тот момент средства мне на лечение собирали неравнодушные люди, поэтому кредиткой я не пользовалась. А где-то через три месяца обнаружила, что средств на счету нет. Мария тогда объяснила, что делает «движение средств», и меня это, к сожалению, не насторожило. Как позже оказалось, все уведомления от банка она заблокировала, и они мне просто не поступали».

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С карточки Виктории исчезло около 200 тысяч гривен. Кроме того, пострадала ее мать-пенсионерка: на ее имя подозреваемая набрала кредитов в разных банках на 360 тысяч гривен. По словам потерпевших, деньги снимались даже без наличия физической карты — соответствующие видеозаписи с камер наблюдения привлечены к материалам дела.

«Когда я обнаружила махинации с денежными средствами и ее об этом спросила, Мария пообещала, что вернет деньги. Пару дней я ей еще верила. Понимаете, она повышала лимиты по кредиту, снимала денежные средства, а потом снова клала под проценты. Все это она делала, чтобы в банке думали, что это делает сам клиент. Я начала обзванивать общих знакомых и оказалось, что она на многих набрала кредиты. Все вместе мы пошли писать заявления в полицию», — рассказывает Виктория.

Пострадавшие отмечают: хотя правоохранители передали дело в суд еще в апреле, уже заканчивается август, а заседания постоянно переносятся. Пока разбирательство затягивается, обманутые граждане вынуждены отбиваться от банковских требований, хотя обманутые люди имеют статус пострадавших.

«Банки требуют погашения кредитов, угрожают, блокируют счета и принимают меры принудительного взыскания, хотя люди сами стали жертвами мошенничества. Это в то время, когда мошенница живет спокойно. Недавно приобрела новенький электрокар и развелась с мужем, потому что вели совместный бизнес на полученные таким путем средства», — возмущается потерпевшая.

Что говорят в суде: почему дело перенесли в другой район

Потерпевшие обеспокоены тем, что судебные заседания постоянно переносятся, а судьи берут самоотводы. У людей даже возникли подозрения относительно возможного умышленного затягивания рассмотрения дела.

Впрочем, в Здолбуновском районном суде ТСН.ua объяснили процедурные причины, по которым дело не смогли рассмотреть. Там подтверждают, что обвинительный акт в отношении бывшей работницы банка в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 УК Украины, поступил в суд 29 апреля 2026 года. В рамках уголовного производства отмечены десять потерпевших.

Как разъяснила и. о. председателя Здолбуновского районного суда Лилия Саган, сложилась ситуация процессуальной невозможности сформировать состав суда:

«В штате Здолбуновского районного суда Ровенской области находятся пять судей. В то же время, все пятеро судей Здолбуновского суда принимали участие в этом уголовном производстве во время досудебного расследования как следственные судьи. Указанные обстоятельства исключают право участия судей Здолбуновского районного суда в данном уголовном производстве во время судебного производства».

Согласно ч. 1 ст. 76 и ч. 1 ст. 80 УПК Украины, судьи, принимавшие решение в ходе следствия (как следователи судьи), обязаны заявить самоотвод и не имеют права рассматривать дело по существу. Поэтому 14 июля 2026 года был составлен протокол о невозможности автоматизированного распределения дела.

Чтобы решить этот вопрос, 15 июля председатель суда направил представление в Ровенский апелляционный суд. Уже 16 июля 2026 года коллегия судей апелляционной инстанции удовлетворила это представление и передала дело на рассмотрение в Ровенский районный суд Ровенской области.

Но пострадавшие граждане указывают, что уже двое судей Ровенского районного суда взяли самоотвод. Почему это происходит — людям не объясняют. Однако только после журналистского обращения потерпевшим сообщили дату: заседание назначено на 17 сентября.

Оценка адвоката: можно ли не платить кредиты и как действовать обманутым

Адвокат Сергей Деледивка отмечает, что ситуации, как в Здолбунове случается в судебной и банковской практике, довольно часто. Однако специалист подчеркивает: юридические последствия для пострадавших напрямую зависят от того, как именно оформлялись кредиты.

Первый вариант — когда человек собственноручно подписывал документы.

«Когда мошенник или даже бывший банковский работник просит человека пойти в банк и взять кредит, а деньги передать ему на какие-то нужды, то в этом случае, если человек был в банке, оформлял документы, подписывал кредитные соглашения, все это не освобождает его от ответственности за невозврат кредитных средств. Взял деньги — возвращай или отвечай», — объясняет Сергей Деледивко.

По словам адвоката, банк не интересует, куда пошли средства — их в любом случае будут взимать с подписавшего договор. Даже обвинительный приговор и срок для мошенницы не гарантируют возврат денег потерпевшим.

Вторая ситуация — когда документы подделывались без ведома гражданина:

«Это совсем другая ситуация, которая как раз и дает возможность людям отрицать, в том числе, в суде по исковым требованиям банка. Причина проста — он эти деньги не брал, человек не посещал этот банк, не подписывал какие-либо документы и договоры, он, наконец, не получал средств — это можно доказать», — отмечает адвокат.

Сергей Деледивко советует потерпевшим занять активную позицию в суде: требовать почерковедческую экспертизу, проверку материалов финансового мониторинга и доказывать отсутствие лица в отделении банка с помощью цифровых следов. Все возражения следует подавать сразу после получения иска от банка.

В то же время адвокат ставит под сомнение заявления о том, что банки уже сейчас блокируют счета или принудительно взимают средства.

«Без судебного решения арестовать, заморозить, а тем более взыскать средства с карты или банковского счета невозможно», — резюмирует Сергей Деледивка.

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