"ПриватБанк" попал в скандал

Реклама

Очередной скандал вокруг крупнейшего государственного банка Украины: «ПриватБанк» пытается через суд взыскать долг с военнослужащего Владимира Буренко, который более года назад пропал без вести во время боевого задания на Харьковщине. Несмотря на то, что жена предоставила все документы, банк не только заблокировал счета, но и насчитал почти 20 тысяч гривен «просроченных» процентов, которые по закону военным начислять запрещено.

Подробности вопиющей ситуации выясняла корреспондент ТСН Ирина Маркевич.

Мечта о собственном деле и роковой бой

Владимир Буренко до войны был дальнобойщиком. Когда ушел на фронт, мечтал, чтобы у жены Елены было свое дело. Так в маленьком селе на Виннитчине появился продуктовый магазин. Для его обустройства семья взяла кредит — 75 тысяч гривен на витрины и кондиционер.

Реклама

Елена Буренко, жена военного: «Владимир сказал: лучше будешь заниматься своим. Было страшно, потому что большие средства нужны. Взяли холодильную витрину за 50 тысяч… Статус военного позволял не платить проценты, мы предоставили банку все документы».

Осенью 2024 года Владимир стал наводчиком и попал на одну из самых горячих точек Харьковщины. После очередного выхода на связь он больше не вышел.

«Во время боевого задания… был бой, он исчез вблизи Лозовой. Это все, что мне сказали», — вспоминает Елена.

Поиски мужчины и «сюрприз» в почтовом ящике

Елена сама ездила на Харьковщину, искала свидетелей, узнала мужа на российском видео с пленными, хотя официально РФ это не подтверждает. Она честно пришла в банк, предоставила выписку из реестра пропавших без вести и попросила счет для погашения тела кредита. Ей ответили: «Все заморозится».

Реклама

Однако через год в ящике появилось письмо — судебный иск. Банк требует 94 тысячи гривен: 75 тысяч основного долга и 19 тысяч процентов, которых не должно было быть.

Позиция банка «Приватбанка» и суда

В местном отделении банка журналистам ТСН подтвердили: документы о том, что клиент — военный и он исчез, у них есть. Почему же тогда возник иск и проценты? Сотрудники лишь разводят руками: «Это уже вам предоставят органы, я не могу прокомментировать».

К счастью, суд оказался более человечным.

Елена Заводинская, руководитель аппарата Липовецкого районного суда: «Производство по делу остановлено. Поскольку ответчик — военнослужащий и имеет статус пропавшего без вести, рассмотрение дела невозможно».

Реклама

Не первый скандал с банком

Это уже не первая подобная ситуация. В конце прошлого года страну всколыхнул случай с Русланом Кнышем — военным с ампутацией всех конечностей, которому банк отказал в выдаче карты, потому что он «не мог подержать ее в руках». Только после вмешательства главы НБУ ситуацию решили.

Теперь «ПриватБанк» снова обещает «исправить ошибку». Елене уже позвонили и пообещали отозвать иск и вернуть проценты. Однако вопрос остается: почему банковские алгоритмы до сих пор воспринимают защитников как «проблемных должников», а не как героев.

