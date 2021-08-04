Кредиты и займы: в Кировоградской области патронатная многодетная семья 2 месяца жила без госвыплат

Кредиты и займы: в Кировоградской области патронатная многодетная семья 2 месяца жила без госвыплат

Патронатные родители-воспитатели вместо того, чтобы реабилитировать детей, ежедневно искали, где взять деньги.

Шесть детей в дом под опеку и ни копейки, на что жить — родители-воспитатели в Кировоградской более двух месяцев вынуждены жить в кредит и на займы соседей, пока государственные выплаты на опеку дойдут до детей. Такие задержки — одна из причин, почему патронатное отцовство, как альтернатива интернатам, в Украине почти не развивается.

Как выжить без денег, говорится 4 августа в сюжете ТСН.19:30.

Cеверина в его полтора года чуть не убила родная мать. Мальчик с трехлетней сестренкой с рождения имеют инвалидность. Болезнь требует ежедневного приема лекарств в одинаковое время, а их мама давать препараты просто забывала.

Старейшая из шести детей в семье, Оксана, давала лекарства, когда мама выпивала, но для девятиклассницы это слишком большая ответственность. Недолеченных детей, пока не случилось беды, соцслужбы вынуждены были изъять у забывчивых родителей.

Янина и Иван — патронатные воспитатели уже 3 года. Это форма опеки, когда детей не забирают в интернат, а передают в другую семью. Родной матери в это время соцслужбы дают шанс исправиться. Такая опека временная, на три месяца. Родители получают зарплату, а на детей государство выделяет средства. Однако к воспитателям деньги вовремя не доходят.

Новости Украины: патронажная семья с шестью детьми более 2 месяцев живет без государственных выплат

Как это — получить сразу шесть детей на перевоспитание от государства и при этом за полтора месяца никакой финансовой выплаты, знают в этой семье. Патронатные родители-воспитатели вместо того, чтобы реабилитировать детей и помогать им не попасть в интернат, ежедневно искали, где взять кредит, какое имущество продать и за что детей одеть.

Воспитатели Янина и Иван объясняют, что финансовая проблема обострилась после разделения районов. Пришли новые люди, которые пока только входят в суть детских дел.

"Ты обнуляет кредитки все, ты занимаешь, где только можешь. Ты продаешь свое какое-то имущество", — рассказывают патронатные родители.

Ситуацию в селе спасают соседи, а еще в этой семье есть козы.

Ежегодно в Украине почти 10 тыс. детей сиротеют и теряют семьи. На патронатных родителей возлагают большие надежды.

По новым правилам, которые еще проходят принятия, деньги на содержание детей предоставляют местные власти, а государство впоследствии расходы компенсирует. Это позволит патронатным семьям не попадать на финансовую мель.

Пока мы готовили сюжет, воспитателям шестерых детей выплаты наконец дошли.

Северин с сестренкой за три месяца в семье патронатных воспитателей наели щечки, научились самостоятельно одеваться, ходить в туалет, у мальчика исчезли диатезы и аллергии. Старшая Оксана же поняла, что она имеет право на свою подростковую жизнь, потому что за меньшими есть уход. Родная мама обещает исправиться и детей смертельной опасности больше не подвергать.

Напомним, что под Запорожьем женщина устроила экзекуцию своей дочери в помещении паспортного стола. Она таскала ее за ухо, дергала, не пускала в туалет и угрожала избиением.

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