Кредиты на свидании: на Харьковщине альфонс придумал хитрую схему и "развел" женщину на 10 тыс. грн

Кредиты на свидании: на Харьковщине альфонс придумал хитрую схему и "развел" женщину на 10 тыс. грн

На суде подозреваемый и потерпевшая заключили соглашение о примирении.

В Первомайском Харьковской области мужчина несколько месяцев приглашал на встречи свою подругу. Во время свидания он оформлял на нее кредиты и переводил деньги на банковские карты, которыми сам пользуется.

Об этом идет речь в решении Первомайского горрайонного суда Харьковской области, сообщает ТСН.ua.

Как действовала схема афериста из Первомайского

Как отмечается, мужчина с 30 мая по 1 июля 2021 приглашал на прогулки свою подругу, с которой у него были дружеские отношения. Во время свиданий мужчина просил женщину дать ему свой телефон. Он убеждал потерпевшую, что ему нужно "отписать знакомым".

Когда потерпевшая давала ему мобильный телефон, он оформлял на женщину несколько кредитов и перечислял деньги с ее счетов на карточку своего знакомого, которой подозреваемый пользовался. Всего из-за действий альфонса женщина потеряла 9810 гривен.

Что решил суд

В суде 8 декабря потерпевшая и подозреваемый заключили соглашение о примирении. Судья утвердил это соглашение и признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 190 и ч. 2 ст. 190 УК Украины. Ему присудили 3 года лишения свободы, заменив этот срок испытательным. Компенсировал ли мужчина потерпевшей средства — неизвестно, поскольку женщина не обращалась в суд с гражданским иском.

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