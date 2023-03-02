Кремль делал ставки на удары по энергоструктуре: эксперт рассказал, как они сыграли

Россия делала ставки на то, чтобы ракетными атаками уничтожить критическую инфраструктуру, в частности – критическую инфраструктуру. Впрочем, Кремлю это не удалось.

В интервью ТСН.ua заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь рассказал, чего пытались добиться в Кремле.

"Ставка была сделана на удары по украинской энергоструктуре, пытаясь создать условия энергетического геноцида, когда Украина в течение зимы будет неспособна обеспечивать приемлемые условия для жизни. Таким образом, создать новые потоки для миграции и условия, при которых украинцы сами начнут сносить Зеленского", — высказался эксперт .

Украинская энергосистема выдержала тяжелее всего, подчеркнул Михаил Самусь. Несмотря на то, что оккупантам в военном плане удалось нанести ущерб энергетической системе, но она не была разрушена – что планировала Москва. Что больше — с помощью партнеров она постепенно восстанавливается.

"На данный момент мы имеем фактически бездефицитную генерацию. Есть импорт, но он незначителен. Теперь в перспективе она (энергосистема – Ред.) будет лишь модернизироваться и усиливаться, в частности, и за счет создания децентрализованных энергетических кластеров, которые будут отличаться от советских", – заметил эксперт.

Напомним, по словам Михаила Самуся, весной 2023-го Путин планировал подписать капитуляцию Украины. Зимний период был трудным этапом войны, на который в Кремле очень рассчитывали. Также в Москве пытались проломить оборону ВСУ на Донбассе.

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