Кремль готовится к долгой войне?: зачем Путин внезапно уволил Шойгу

Такого развития событий не ожидали даже сами россияне – 12 мая 2024 года российский диктатор Путин уволил своего многолетнего соратника.

Такого не было уже более 10 лет – Путин внезапно объявил масштабные изменения в рядах своих же соратников. Под руку диктатору попало его ближайшее окружение, в том числе бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу. Пока неизвестна судьба еще одного человека, который долгое время называли вторым лицом в РФ. Почему Путин внезапно убрал возглавлявшего Минобороны РФ Шойгу возглавлявшего МинобороныРФ почти 12 лет, кто его заменит и как это может повлиять на войну России против Украины, говорится в эксклюзиве Артема Зябкина ТСН.ua.

Неожиданное решение Путина

Такого развития событий не ожидали даже сами россияне — 12 мая 2024 года российский диктатор Путин, недавно сам же себя и "инаугурировавший" на новый срок, предложил новый состав правительства РФ. Собственно, большинство ожидаемо сохранило свои годы насиженные теплые места, но были и сюрпризы, которых не ожидал никто, даже российские так называемые "военкоры". В частности, Андрея Белоусова назначат министром обороны.

Но к Белоусову вернемся чуть позже. Сначала поговорим о Шойгу. Его после 12 лет во главе минубивств РФ, оттуда "выгнали", о чем сообщил спикер Путина Дмитрий Песков. Шойгу же нашли новую должность – он заменит одного из наиболее приближенных силовиков Путина – Николая Патрушева, до этого возглавлявшего Совет безопасности РФ. Официально в Кремле это решение объяснили потребностью в инновациях в армии.

Кто заменит Шойгу

Итак, с этого момента подробнее. Кто заменит Шойгу? Хотя официально утвердить на эту должность нового министра еще есть российский "Совет Федерации", но мы все хорошо понимаем, что все уже давно решено, раз Путин уже озвучил свою хотелку.

Так вот ведомство теперь возглавит гражданский госслужащий Андрей Белоусов, бывший первый заместитель главы правительства РФ. Российские СМИ характеризуют его как государственника, видящего "врагов вокруг России". Белоусов известен жесткими взглядами – он выступает за расширенную государственную роль в экономике и ее жесткое регулирование. А еще он уже дважды – в 2018-м и 2021-м – пытался изъять у бизнеса деньги для того же государства. Россияне серьезно описывают его, как сторонника чуть ли не плановой экономики. Об этом говорит российский политолог Федор Крашенинников.

"По сути, к воюющей армии приставили профессионального и очень мотивированного бухгалтера и завхоза, который со всем усердием будет поставлять ее всем необходимым. Да, экономические взгляды Белоусова ужасны — он сторонник советской плановой экономики и другой тьмы. Но Путин же его поставил не всей экономикой, а именно экономикой военной машины, где советские методы могут оказаться вполне эффективными", – говорит Крашенинников.

Не ожидали такого шага от Путина даже российские элиты. Об этом по крайней мере говорят кремлевские источники российского оппозиционного издания “Важные истории”.

"Очень прогрессивно, гражданский министр обороны. Лучшие мировые практики, можно сказать, иронизирует в разговоре с важными историями бывший сотрудник Администрации президента.

"Путин — худший эйчар эвер. Просто Шойгу стал в условиях войны не нужен: Путин давно с Герасимовым непосредственно работает, несколько раз в день разговаривает. Удобно, что не мешает. Белоусов не будет претендовать на командование войсками. Путин скопировал Зеленского с экс-главой Фонда госимущества Украины в должности министра обороны Рустемом Умеровым.

Это шок для всех, предугадать было сложно, но объяснить можно. Ход гроссмейстерский. Министр войск не двигает, наступательные операции не готовит. Он должен вместе с правительством грамотно организовать рабочие и логистические процессы, обеспечить необходимое производство и снабжение, сориентировать экономику на "СВО", выжать технологический максимум из оборонки. Белоусов близок Путину, человек, доверенный. Уже и в теме после беспилотников (курировал это направление и профильный нацпроект). Теперь с Мантуровым "нагнет" экономику еще ближе к "СВО", значит это надолго", — говорит действующий федеральный российский чиновник.

Задание для нового глава Минобороны РФ

"Важные истории" также добавляют, что это решение не о войне, а о госплане, цитируя другую российского политолога Татьяну Станову. Белоусов имеет задачку перевести экономику РФ на экономику войны. На это натянул и спикер Кремля Песков, заявив, что российские расходы на войну почти достигли советских в процентном отношении — около 7% от ВВП. Эксперты как один сходятся в том, что Путин окончательно избрал сценарий "войны в долгую". Об этом пишет BBC.

"При переводе экономики страны на военные рельсы, когда оборонка становится главным фактором, не дающим экономике упасть в условиях международных санкций, выбор Андрея Белоусова как нового министра обороны может быть логичным шагом. Он говорит нам о том, что война — это надолго, экономика на военных рельсах тоже, а ни одного мирного будущего российский лидер для себя не планирует.

При этом важно понимать, что министр обороны – должность административная, а вот от того, кого назначат руководить Генеральным штабом, будет зависеть дальнейшее ход военных действий.

Пока что Кремль говорит о том, что Валерий Герасимов остается в своей должности, но открытым остается вопрос, как с нынешней военной вертикалью сработается известный своей конфликтностью Белоусов", — отмечает корреспондент BBC Илья Барабанов.

К тому же, в BBC справедливо отмечают, что предусмотреть замену Шойгу было тяжело, но почву для этого готовили. В конце апреля в России задержали заместителя Шойгу Тимура Иванова и обвинили в коррупции. Ранее в СМИ писали, что тот занимался строительством для Минобороны РФ и "крышевал" российское псевдовосстановление оккупированного украинского Мариуполя. Ряд различных российских источников сообщает, что Путин лично был озабочен уровнем коррупции в Минобороны. Ну что тут скажешь, что посеял, то и пожнешь. Путин сам построил такую систему.

Аналитики Института изучения войны также согласны с тем, о чем это новоназначение.

"Назначение Белоусова на должность министра обороны России является значительным шагом в попытках Путина создать полные экономические условия для длительной войны. Белоусов не имеет военного опыта и является экономистом по специальности — он занимал должность министра экономического развития России с 2012 по 2013 годы, после чего работал в сфере экономического анализа и прогнозирования между 1981 и 2006 годами", — говорится в сообщении.

Что ждать украинцам

Но как новоназначение может повлиять на Украину? Естественно, что любой эффективный человек во главе Минобороны РФ — это вызов для Украины и ВСУ.

Но докажет ли свою эффективность Белоусов? По мнению военного эксперта Александра Коваленко, все зависит от того, удастся ли новому главе российского Минобороны действительно реформировать ведомство.

Интересно и то, что, по словам Пескова, не совсем бросали и Шойгу. Он теперь в Совбезе РФ будет заниматься также оборонкой, в частности курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ, а также будет заместителем Путина в Военно-промышленной комиссии РФ. Куда же денут Патрушева – неизвестно.

В сети ходили слухи, что ему дадут какую-то фиктивную должность, ведь он друг Путина, но потерял его доверие и авторитет. Варианты здесь два – ему придумают новую никому не нужную должность, как сделали это в свое время для Медведева, или сделают пожизненным сенатором.

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ПУТИН ВНЕЗАПНО УВОЛИЛ ШОЙГУ! КРЕМЛЬ ГОТОВИТСЯ К ДЛИННОЙ ВОЙНЕ?!