Кремль хочет использовать россиян в качестве живого щита – предлагает ехать из Крыма оккупированными территориями

В Крыму на Керченском мосту в ночь на 17 июля прогремели взрывы. В результате удара было повреждено автомобильное полотно, движение автомобилей было приостановлено. Так называемые "власти" Крыма призвали россиян воздержаться от поездок через мост и в целях безопасности выбирать альтернативный маршрут через "новые регионы". И именно этой рекомендацией Кремль хочет прикрыться своими людьми как живым щитом.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказала российская политическая аналитика Ольга Курносова.

"Москва далеко от театра военных действий. Но как можно переться в Крым и думать, что это безопасно? Я не понимаю. Сейчас Путин предлагает этих отдыхающих использовать в качестве живого щита, потому что предлагает ехать в Крым и из Крыма по оккупированным частям Украины. Вдоль Азовского моря по оккупированной территории, которая совсем близко с линией фронта", — отметила она.

Курносова также отметила, что уже сейчас у грузовиков, доставляющих оружие и боеприпасы оккупантам, не остается другого способа передвижения, только этой сухопутной дорогой (оккупированными территориями Украины – ред.).

"Поэтому я думаю, что сейчас линии снабжения по крайней мере вооружением должны пострадать серьезно, так как грузовики по Крымскому мосту не могут ехать", — резюмировала она.

Напомним, после удара по Крымскому мосту паромы перевозят только грузовой транспорт.

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