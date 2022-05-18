Кремль хочет продать хоть какую-нибудь победу: Жданов о том, почему РФ согласилась на эвакуацию с "Азовстали" защитников Мариуполя

Кремль хочет продать хоть какую-нибудь победу: Жданов о том, почему РФ согласилась на эвакуацию с "Азовстали" защитников Мариуполя

По словам эксперта, Мариуполь фактически полностью под контролем России. Сопротивления и штурмовых действий практически нет.

В американском институте изучения войны предположили, что президент страны-агрессорки Владимир Путин мог согласиться на обмен украинских защитников Мариуполя с "Азовстали", чтобы погасить недовольство россиян неудачами российской армии в захватнической войне против Украины.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, это вполне возможно. Кремль мог на это пойти, чтобы продать своему обществу хоть какую-нибудь победу в этой войне.

"Тем более что они выставляют эту эвакуацию сугубо в контексте сдачи в плен защитников завода "Азовсталь". Они это распространяют и пропагандируют в основном на собственную аудиторию. Одна из целей была в том, что нужно показать, что они способны выполнять боевые задания и одержать победу. Поэтому, скорее всего, они на это и пошли. С другой стороны, они получили на сегодняшний день очень серьезный и влиятельный рычаг давления на политическое руководство Украины", — говорит ТСН.ua Олег Жданов.

По словам эксперта, Мариуполь фактически полностью под контролем России. Сопротивления и штурмовых действий практически нет.

"Действительно, Мариуполь полностью находится под контролем российских войск. Но в военном плане это уже ничего не дает. Мариуполь выполнил свою военную задачу, когда нужно было оттягивать часть сил, особенно элитных и боеспособных, из состава российских войск на себя, чтобы они не могли усилить другие направления. Поэтому сейчас - это уже чисто политическая цель, преследуемая РФ в самом Мариуполе", — подытожил эксперт.

Напомним, эвакуационная миссия украинских защитников Мариуполя, героически державших оборону на заводе "Азовсталь", продолжается. Освобождение защитников "Азовстали" курируют украинские военные и разведчики.

ТСН собрала истории героев, защищающих Мариуполь от российских оккупантов

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