Кремль и власть запугивают протестующих в Грузии "украинским сценарием": что говорят люди

Протесты вспыхнули, потому что пророссийские власти Грузии отказались от евроинтеграции.
Грузинские власти пытаются запугать граждан так называемым "украинским сценарием". Уже седьмой день подряд премьер от "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе называет то, что происходит в Тбилиси, "попыткой устроить „Майдан“.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Яны Слесарчук.
Врача Георгия Давиташвили только что выпустили из-за решетки, куда он попал в первый день протеста. Как и многие грузины, он убежден: российского сценария в Тбилиси не повторится, как бы ни хотела того местная власть.
"Наше правительство думает, что Грузия это Россия, что мы будем вести себя как русские, и никто не покажет нос на улицу, если кого-то на улице до того избить, замучить. Но они ошибаются. Это Грузия. Грузины не такие. Нас будет больше с каждым днем", - говорит он.
В центре города пытаются возводить стихийные баррикады. Силовики не дают закрепиться. Водометы, слезоточивый газ, новые аресты. Героиней соцсетей становится девушка, которая сама ломает полицейский кордон.
В один голос партия власти "Грузинская мечта" и Кремль ежедневно говорят о некоем «украинском сценарии», которого не стоит допускать.
Министерство иностранных дел Украины не оставило этого без внимания. И осудило насилие грузинских силовиков против собственного народа.
"Они по крайней мере три года, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, используют этот козырь, мол, нас ждет то же самое, если мы не будем сидеть тихо, мирно и спокойно. Никто в это не верит давно, это во-первых. А во-вторых, я напоминаю, что правильно говорить не майданизация, не майдан, а надо говорить Революция Достоинства. И эта революция победила. И мы хотим того же самого", - говорит грузинский аналитик Зураб Читая.
Он убежден: настолько сильно бить людей силовикам специально приказали. Чтобы запугать протестующих.
Пока это приводит к обратному: на улицу выходят дети. Школьники и не только в Тбилиси, но и в частности в Батуми и Рустави - втором и третьем по величине грузинских городах, второй день протестуют вместе со взрослыми. Отказываются идти на уроки, блокируют дороги возле своих учебных заведений. Требуют полицию прекратить насилие против демонстрантов.
В соцсетях волнуются из-за силовиков, которых увидели на крыше оперного театра - в нескольких сотнях метров от парламента. Боятся, что они там, чтобы в случае чего стрелять по людям, как это было в Киеве.
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