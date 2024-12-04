Кремль и власть запугивают протестующих в Грузии "украинским сценарием": что говорят люди

Грузинские власти пытаются запугать граждан так называемым "украинским сценарием". Уже седьмой день подряд премьер от "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе называет то, что происходит в Тбилиси, "попыткой устроить „Майдан“.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Яны Слесарчук.

Врача Георгия Давиташвили только что выпустили из-за решетки, куда он попал в первый день протеста. Как и многие грузины, он убежден: российского сценария в Тбилиси не повторится, как бы ни хотела того местная власть.

"Наше правительство думает, что Грузия это Россия, что мы будем вести себя как русские, и никто не покажет нос на улицу, если кого-то на улице до того избить, замучить. Но они ошибаются. Это Грузия. Грузины не такие. Нас будет больше с каждым днем", - говорит он.

В центре города пытаются возводить стихийные баррикады. Силовики не дают закрепиться. Водометы, слезоточивый газ, новые аресты. Героиней соцсетей становится девушка, которая сама ломает полицейский кордон.

Проесть в Грузии / Фото: Associated Press

В один голос партия власти "Грузинская мечта" и Кремль ежедневно говорят о некоем «украинском сценарии», которого не стоит допускать.

Министерство иностранных дел Украины не оставило этого без внимания. И осудило насилие грузинских силовиков против собственного народа.

"Они по крайней мере три года, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, используют этот козырь, мол, нас ждет то же самое, если мы не будем сидеть тихо, мирно и спокойно. Никто в это не верит давно, это во-первых. А во-вторых, я напоминаю, что правильно говорить не майданизация, не майдан, а надо говорить Революция Достоинства. И эта революция победила. И мы хотим того же самого", - говорит грузинский аналитик Зураб Читая.

Он убежден: настолько сильно бить людей силовикам специально приказали. Чтобы запугать протестующих.

Пока это приводит к обратному: на улицу выходят дети. Школьники и не только в Тбилиси, но и в частности в Батуми и Рустави - втором и третьем по величине грузинских городах, второй день протестуют вместе со взрослыми. Отказываются идти на уроки, блокируют дороги возле своих учебных заведений. Требуют полицию прекратить насилие против демонстрантов.

В соцсетях волнуются из-за силовиков, которых увидели на крыше оперного театра - в нескольких сотнях метров от парламента. Боятся, что они там, чтобы в случае чего стрелять по людям, как это было в Киеве.

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