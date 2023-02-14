Кремль планирует диверсии в Европе, в частности, чтобы отвлечь внимание от войны в Украине – эксперт

Власть России планируют диверсии в странах Европы, об этом свидетельствуют последние новости о ситуации в Молдове и очередное обострение между Сербией и Косово.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"Действительно, мы видим угрозу, которая сегодня надвигается на Молдову. То есть их политическая попытка общественной дестабилизации пророссийскими силами, однако у них нет обязательной компоненты, которую имела "русская весна" в 2014 году в Украине, – вот этих боевиков, российских диверсантов, которые под видом мирных демонстрантов будут попадать в города и уже там силовым образом дестабилизировать ситуацию", — отметил он.

Кузан подчеркнул, что сегодня уже известно, что есть диверсионные группы из окружения Рамзана Кадырова, а также их приспешники, которые попытаются попасть якобы как гражданские лица в Молдову именно с этой целью – чтобы дестабилизировать ситуацию.

"То есть эту угрозу нужно понимать. Надо также понимать, что будут активизированы противостояния на Балканах, это выгодно исключительно России, собственное противостояние между Сербией и Косово. И будут в целом по всей Европе, где только можно создать зоны напряжения, там везде россияне активизируются, чтобы и, в частности, уменьшить концентрацию на войне России против Украины " — резюмировал военный эксперт.

Угроза госпереворота в Молдове

Президент Молдовы Майя Санду заявила о планах России совершить государственный переворот в Кишиневе. По ее словам, с помощью протестов оппозиции Россия хочет сменить власть в Молдове. Санду также подтвердила, что украинская сторона передала ей планы Кремля по дестабилизации ситуации в Молдове. Она уточнила, что переданные Киевом материалы содержат подробную документацию логистики для организации этих диверсионных действий.

В Кремле, как обычно, отвергли все обвинения. Так, спикер МИД РФ Мария Захарова назвала "необоснованными и бездоказательными" заявления президента Молдовы Майи Санду о подготовке пророссийского переворота в Кишиневе.

Во вторник, 14 февраля, Молдова также временно закрыла свое воздушное пространство. Официально причину такого решения в стране не назвали, однако в Сети сообщают, что причиной закрытия воздушного пространства стал российский разведывательный беспилотник, залетевший в воздушное пространство Молдовы.

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