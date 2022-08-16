Кремль шантажирует возможным подрывом Запорожской АЭС – Фейгин

Украина сейчас находится в фазе шантажа путем возможного подрыва одного из энергоблоков Запорожской АЭС.

Россия вторгнувшись в Украину и захватив Запорожскую АЭС — использует очевидный шантаж.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал российский оппозиционер, правозащитник и адвокат Марк Фейгин.

"Сейчас мы находимся в фазе шантажа путем возможного подрыва Запорожской АЭС, какого-то из энергоблоков, потому что то, что делает Москва – выглядит как шантаж. Очевидный шантаж. Захватить чужую территорию, чужую АЭС, перетащить туда большое количество разнообразного оружия, боеприпасов, и казать: "Что ж там такое происходит, там постоянно обстреливают". Вы же оставите ее в покое и никто ее обстреливать не будет", — резюмировал Фейгин.

Он добавил, что Москва выдвигает цели и требования, равносильные капитуляции Украины.

Напомним, в "Энергоатоме" заявили, что действия россиян на ЗАЭС невозможно предусмотреть, угроза безопасности остается.

Если миру не хватает силы и решимости, чтобы защитить ЗАЭС, это значит, что мир проиграет

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