Кремль в восторге: почему администрация Трампа снова заморозила военную помощь Украине

В США заморозили военную помощь Украине / © ТСН.ua

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Администрация Трампа снова замораживает военную помощь для Украины. Из-за этого даже конгрессмены-республиканцы шокированы.

Брайан Фицпатрик официально обратился с требованием провести экстренный брифинг в Белом доме и Министерстве обороны, чтобы выяснить достоверность этих сообщений, проверить имеющиеся в стране запасы оружия и боеприпасов, и гарантировать, что Соединенные Штаты в дальнейшем будут обеспечивать Украину ресурсами, в которых она срочно нуждается для защиты своего народа.

Об этом говорится в материале международного обозревателя ТСН Яны Слесарчук.

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Америка снова блокирует военную помощь для Украины. Сначала этой информации не доверяют, потом выясняется: просто в Польше заблокировали груз, который уже ехал в Украину.

Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс подтверждает: задержка есть. Но призывает не делать никаких выводов: «Это никакой не фактор, мы не поставили на паузу отправку оружия в Украину. Это просто одна ситуация, один случай, где были изменения, как вы слышали от министерства обороны. Есть многочисленные другие возможности и средства по ситуации с оружием, которое поступает в Украину. Но я не говорю за минобороны. Это не, я подчеркиваю, это не прекращение американской помощи Украине».

Дата публикации 12:24, 03.07.25 Количество просмотров 123 Замораживание оружия для Украины от США! Россия не сдерживает радости! Что же происходит?

Американские СМИ пишут, что даже союзники Трампа шокированы таким решением. Его приняли единолично в Пентагоне, под руководством некоего Элбриджа Колби, директора по вопросам политики Министерства обороны. Под лозунгом: это оружие нам самим нужнее. Ответ спикера минобороны Шона Парнелла — максимально размыт, отчитываться перед общественностью Пентагон не готов. Это подтверждает слова издания Politico о том, что большинство в Вашингтоне такого не ожидало.

В колонке для The New York Times бывший советник предыдущего президента Байдена — Джейк Салливан пишет: последними массированными ударами по Украине Путин не просто хочет истощить украинские запасы, он еще желает проверить, какой будет реакция Америки. И пока нет ничего, что бы не нравилось Кремлю.

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Чем меньше оружия поставляют Украине — тем быстрее закончится война, говорит представитель Путина, не скрывая улыбки. Заменить системы «Петриот» Украине нечем, это наша единственная защита от российских Искандеров и Кинжалов. Несколько европейских правительств уже рассматривают возможность приобретения американского оружия, чтобы дальше передать его в Украину.

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