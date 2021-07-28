Крещение Киевской Руси: где и когда Владимир Великий совершил массовый обряд

28 июля является символической датой, не имеющей исторических подтверждений.

Ежегодно 28 июля в Украине отмечают День крещения Киевской Руси. В этом году состоялось празднование 1033-летия этого события. Однако, достоверных данных не только о дате, но и о точном год проведения этого массового обряда нет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.

О крещении Киевской Руси князем Владимиром существуют только два письменных упоминания, которые встречаются в источниках 12-го века. То есть написано об этом событии было только через полтора века, когда на Руси распространилась письменность.

Нынешние историки определяют время, когда было проведено этот обряд, в промежутке между двух дат — после похода Владимира Великого на Византию и до начала строительства Десятинной церкви — первого каменного христианского храма на Руси.

Дата для празднования была выбрана символическая, почти полтора века назад.

"В 1888 году в Российской империи праздновали 900-летие крещения Руси и основные мероприятия пришлись на день смерти Владимира — 15 июля (по старому стилю — ТСН). Тогда была избрана такая символическая дата, потому что другой даты не было, к которой можно было бы привязать эти празднования ", — пояснил историк Вадим Аристов.

Также существуют различные взгляды на то, где именно произошло массовое крещение киевлян. В двух древних текстах упоминаются две реки — собственно Днепр и его правый приток Почайна. Меньше противоречий вызывает версия, что действо произошло в месте, где Почайна впадала в Днепр — в районе современной Почтовой площади, где в древнем Киеве была гавань.

"Очевидно, что нужен был удобный берег. Чтобы могли люди зайти в воду. Чтобы не было стремительного течения, чтобы не было какого-то обрыва... "- предполагает владыка Евстратий, представитель Киевской митрополии ПЦУ.

Таким образом один из самых известных памятников Киева, установленный в средине 19-го века, монумент Владимира Крестителя Руси, на самом деле никак не связан с местом, где происходило крещение. В первоисточниках нет также упоминаний о личности митрополита, стоявшего рядом с князем.

"В позднем средневековье или даже в ранее модерное время появляется легендарная фигура митрополита, имя которого точно неизвестно, было несколько вариантов. Но это уже книжная церковная легенда. Очень поздняя ", — прокомментировал историк.

Известно, что к новой религии киевляне отнеслись настороженно и не воспринимали ее с большой радостью. Явиться на массовое крещение побудила угроза Владимира Великого считать своими личными врагами тех киевлян, которые не охрестяться.

Вероятнее всего, что показательное прощание с язычеством — уничтожение идола бога Перуна — происходило не в день крещения, а раньше. Как известно, идола привязали к конскому хвосту и затащили в реку.

Сам обряд не занимал много времени — население Киева в конце 10-го века достигало максимум тысячи человек. То есть все крещенные в тот день теперь могли бы поместиться на пешеходном мосту. К тому же в то время христианство уже приняли некоторые киевляне — Владимир крестил своих сыновей, была крещеной его бабушка, княгиня Ольга. Сам же правитель Киевской Руси и его дружинниками, очевидно, приняли крещение еще в Византии.

Единственное, в чем исследователи не сомневаются, что князь не заставлял киевлян мерзнуть в холодной воде, поэтому массовый обряд, вероятно, происходил все таки летом.

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