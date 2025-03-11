Крещение, причастие и исповедь онлайн: какие дистанционные услуги предлагает верующим церковь

Онлайн-технологии для многих делают веру более доступной. Особенно это актуально для украинцев, которые из-за войны и ситуации безопасности в стране не всегда могут лично посетить храм.

Какие дистанционные услуги предлагает верующим церковь и что при этом уже успело вызвать негодование, корреспондентка ТСН Карина Вакарева рассказала в сюжете.

В январе подобные заголовки в СМИ вызвали волну возмущений. Мол, батюшки уже предлагают крестить детей по видеосвязи. Чтобы, без лишних хлопот. Такие формулировки журналистов оскорбили священников.

Какие дистанционные услуги предлагает верующим церковь/Скриншот по видео ТСН

Какие дистанционные услуги предлагает верующим церковь/Скриншот по видео ТСН

“Это не так, что вся семья вне церкви и они только видят священника – это невозможно. В церкви все таинства над человеком совершаются лично”, – говорит насельник Михайловского златоверхого собора Иеромонах Рафаил.С батюшкой, попавшим в скандал, комментируя так называемое "дистанционное крещение" нам лично поговорить не удалось. Тот объяснил по телефону – имелось в виду совсем не то. Исключение церковь делает только для кого-то из крестных родителей, если он или она на фронте или за границей из-за ситуации в стране.

"Кто отсутствует, может через кого-то из родственников просто тоже слушать, видеть это таинство и затем участвовать в воспитании ребенка", – говорит Иеромонах Рафаил.

Иеромонах Рафаил/Скриншот с видео ТСН

Михаил Емелян/Скриншот с видео

Заранее сразу скажу: причастие и исповедь онлайн тоже невозможны.“Гаджеты не застрахованы от того, что если вы что-нибудь расскажете – не услышит это кто-то другой. И потому таинство исповеди как раз предусматривает ваше общение с Богом – священник здесь выступает в роли друга, который рекомендует, советует, также борется с грехами и может подсказать правильное направление”, – говорит протоиерей православной церкви Украины Михаил Емельян.

С развитием цифровых технологий люди все чаще ищут поддержку не только в храме, но и виртуально. И там, где каноны не запрещают – церковь адаптируется к нуждам верующих. Например, подать онлайн-записку за здоровье или покой родных, виртуально пообщаться со священником или посмотреть трансляцию Литургии.



Пандемия ковида сильно изменила привычные церковные таинства.



19 апреля 2020 года. Пасха. Храмы закрыли на карантин. Тогда я в первый раз с родителями смотрела пасхальную службу в Интернете. А нашу праздничную корзину освятили дистанционно.



Сейчас проповеди онлайн регулярно смотрит каждый 5-й христианин, пишет Исследовательский центр "Пью Рисерч" в Вашингтоне. А инновации помогают церкви быстрее распространять свои идеи.



Отец Михаил Емельян показывает нам видео со своего тик-тока, которое собрало более миллиона просмотров.



“Если, например, взять территорию храма, то мы понимаем, что он не вместил бы такое количество. Поэтому это проповедь на большую, широкую аудиторию", – говорит он.



За последние четыре года ПЦУ активно использует цифровые технологии. Так появилось приложение "Моя церковь". В чате через приложение можно поговорить со священником. Узнайте, какой сегодня религиозный праздник.



А еще найти ближайший храм Православной церкви Украины.



“Мы внесли около семи тысяч в приложение. Поэтому у нас есть еще большое поле труда. Поскольку храмы ежедневно присоединяются”, – говорит Михаил Емельян.



Аудиомолитвы тоже популярны, говорит отец Михаил. Утренние, вечерние, а с началом полномасштабной войны еще и молитвы за Украину.

“Блаженнейший митрополит Эпифаний записал свой голос. И именно вы можете слышать в приложении "Моя церковь" молитвы, которые он читает”, – рассказывает Михаил Емельян.

“Часто у нас какие-то гастроли. Ты не всегда с собой можешь молитвенник возить. Открыл себе смартфон и все читаешь, помолился. Никто не знает, что ты делаешь. Чтобы дорога прошла хорошо, чтобы концерт прошел классно и легко”, – говорит верующий Дмитрий Кундеус.



Дмитрий Кундеус поет в капелле Ревуцкого. В декабре прошлого года они вместе с Артемом Пивоваровым "зажгли" Эр-Рияд во время открытой тренировки боксера Усика.



В приложение "Моя церковь" парень заглядывает часто.



“У нас церковь перешла на новый календарь. И праздники сместились и не всегда ты можешь правильно сосчитать тех 13 дней”, – говорит верующий.



А еще "подсадил" на него свою бабушку.



“Она часто смотрит онлайн-богослужение. В связи со здоровьем, не всегда может пойти в храм”, – рассказывает Дмитрий Кундеус.

"Но это не оправдывает нас — тех, кто имеет силу пойти в храм, что все-таки нужно это делать лично", — говорит Иеромонах Рафаил.

Напомним, в Киево-Печерской лавре обрушился крест. Верующие паникуют – такой знак был перед войной.

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